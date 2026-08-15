Procedono senza sosta i lavori di allestimento al Palazzo Guidobono di Tortona, dove il Comune ha recentemente approvato il primo stato di avanzamento per il completamento del Museo Archeologico. L’intervento riguarda l’ultimo lotto della struttura, attualmente aperta al pubblico solo al pianterreno, e si concentrerà sull’allestimento delle sale sotterranee, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo mese di dicembre.

Nuove vetrine e strutture espositive

Il progetto in corso mira a dotare il polo museale di tutte le infrastrutture necessarie per l’esposizione ottimale dei reperti storici. Nello specifico, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera ai documenti contabili relativi alla fornitura e al montaggio delle nuove vetrine e delle strutture espositive. L’appalto complessivo comprende anche una serie di delicate opere di restauro conservativo, accompagnate da interventi di natura edile e impiantistica considerati indispensabili per la piena funzionalità degli spazi.

I dettagli dell’affidamento e della direzione

Le operazioni sono state consegnate all’inizio dello scorso mese di luglio. L’iter burocratico ha confermato l’approvazione del primo step dei lavori, che sono stati eseguiti nei tempi prestabiliti e registrati senza alcuna riserva da parte dell’impresa incaricata. L’attività viene monitorata costantemente per garantire il pieno rispetto del cronoprogramma.

Di seguito i principali riferimenti dell’intervento:

Sede: Palazzo Guidobono – Museo Archeologico della Città di Tortona.

Palazzo Guidobono – Museo Archeologico della Città di Tortona. Ditta esecutrice: La fornitura e gli allestimenti sono stati affidati alla ditta Bergadano Officine Sas, con sede ad Asti.

La fornitura e gli allestimenti sono stati affidati alla ditta Bergadano Officine Sas, con sede ad Asti. Direzione dei lavori e coordinamento: Le attività di direzione lavori, contabilità e verifica sono svolte dall’architetto Roberto Nivolo.

Le attività di direzione lavori, contabilità e verifica sono svolte dall’architetto Roberto Nivolo. Responsabile del procedimento (RUP): Il coordinamento generale è affidato all’ingegnere Laura Lucotti, attuale Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

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