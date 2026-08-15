orna anche quest’anno a Tortona “Lo Sbarazzo”, il tradizionale appuntamento dedicato agli acquisti e alle occasioni speciali promosso da Confcommercio Alessandria. Sabato 12 settembre, dalle ore 9.00 alle 19.30, i commercianti aderenti allestiranno i propri spazi espositivi all’esterno dei negozi, trasformando il cuore della città in un grande percorso per lo shopping. L’iniziativa, supportata dal Comune, mira a valorizzare le attività di prossimità e ad animare il centro storico.

Le vie e le piazze coinvolte

Accogliendo la proposta degli organizzatori, la Giunta comunale ha approvato la concessione del patrocinio e l’occupazione gratuita del suolo pubblico, estendendo la possibilità di partecipare a tutte le attività commerciali del Distretto Urbano del Commercio “Tortona è”. Gli esercenti potranno esporre la propria merce all’esterno, nel pieno rispetto del regolamento comunale e garantendo la fruibilità degli spazi pubblici.

L’evento interesserà le principali arterie e piazze cittadine, tra cui:

Via Emilia

Corso Montebello

Via Fracchia

Via Pelizzari

Piazza Gavino Lugano

Piazza Duomo

Un’opportunità per l’economia locale

Nel corso degli anni, “Lo Sbarazzo” si è consolidato come un appuntamento fortemente atteso sia dai cittadini che dai visitatori. L’iniziativa rappresenta infatti una preziosa occasione per gli esercizi commerciali, che possono proporre promozioni al di fuori dei canonici periodi di saldi, incentivando allo stesso tempo la frequentazione del centro urbano.

L’evento si inserisce perfettamente all’interno delle azioni strategiche del DUC, il distretto promosso dal Comune di Tortona in sinergia con le associazioni di categoria del commercio, con il chiaro obiettivo di sostenere e rilanciare il tessuto economico locale rafforzando l’attrattività della città.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!