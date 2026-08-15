Domani, domenica 16 agosto, Diano Marina offrirà a residenti e turisti una giornata ricca di fascino, divisa tra l’arte nel centro storico e la magia dei fuochi d’artificio serali. Il programma prevede infatti un’esposizione pittorica per le vie pedonali fin dal mattino, culminando in un grande spettacolo pirotecnico che illuminerà la costa.

Lo spettacolo pirotecnico serale

L’appuntamento più atteso della giornata è senza dubbio quello con i fuochi artificiali. L’evento, un classico dell’estate dianese, è pronto a regalare emozioni a chiunque si troverà a passeggiare sul litorale.

Di seguito i dettagli dell’evento:

Data: Domenica 16 agosto 2026.

Domenica 16 agosto 2026. Orario: L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 22:30.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 22:30. Dove: I fuochi saranno visibili nello specchio acqueo dianese.

Arte e creatività nel centro storico

Prima di alzare gli occhi al cielo per i fuochi, il centro cittadino si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte all’aperto. L’isola pedonale ospiterà infatti la mostra di pittura collettiva curata dal gruppo “Dipingiamo Insieme”, che riunisce gli artisti dianesi. Sarà possibile ammirare un’esposizione di opere originali e manufatte, all’insegna di creatività, arte e passione.

Questi i riferimenti per visitare l’esposizione:

Date: L’evento si terrà domenica 16 agosto e replicherà successivamente domenica 6 settembre 2026.

L’evento si terrà domenica 16 agosto e replicherà successivamente domenica 6 settembre 2026. Orari: Le opere saranno esposte per tutto il giorno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Le opere saranno esposte per tutto il giorno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Dove: L’esposizione animerà l’isola pedonale del centro storico, snodandosi tra Via Nizza, Via Genova e Via Genala.

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