La città di Tortona si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e comunitari più sentiti dell’anno: la tradizionale festa della Madonna della Guardia. Domani, sabato 29 agosto, la Basilica-Santuario dell’Opera Don Orione accoglierà i fedeli per un’intensa giornata di celebrazioni, impreziosita dalla presenza del Cardinale Angelo De Donatis. Nei giorni successivi, inoltre, il Santuario ospiterà una cerimonia storica per tutta la comunità orionina: la traslazione definitiva nella cripta delle spoglie di Mamma Carolina Feltri, madre di San Luigi Orione. La festa prevede le bancarelle in corso Don Oione e i fuochi artificiali alle 22,15.

Il programma delle celebrazioni e la processione cittadina

Dopo il percorso di preghiera della novena e la Santa Messa della Vigilia in programma nella tarda serata di oggi (seguita dal tradizionale “Caffè di Don Orione”), la giornata clou di sabato 29 agosto sarà scandita da numerosi appuntamenti spirituali:

Ore 08:30: Santa Messa dedicata ai giubilei sacerdotali e religiosi della Famiglia Orionina, presieduta da padre Tarcisio Vieira (direttore generale della Congregazione).

Santa Messa dedicata ai giubilei sacerdotali e religiosi della Famiglia Orionina, presieduta da padre Tarcisio Vieira (direttore generale della Congregazione). Ore 10:30: Solenne Pontificale dell’Apparizione, presieduto dal Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore della Penitenzieria Apostolica.

Solenne Pontificale dell’Apparizione, presieduto dal Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore della Penitenzieria Apostolica. Ore 18:00: Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo-Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. Al termine della funzione, prenderà il via la solenne processione con la statua della Madonna che attraverserà le vie della città.

Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo-Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. Al termine della funzione, prenderà il via la solenne processione con la statua della Madonna che attraverserà le vie della città. Ore 21:00: Messa officiata da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale e Parroco di Casei Gerola.

Messa officiata da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale e Parroco di Casei Gerola. Ore 22:15: Tradizionale spettacolo pirotecnico.

Un messaggio di pace e solidarietà per il mondo

L’attesa per la kermesse religiosa è stata sottolineata dalle parole di padre Tarcisio Vieira, che ricorda con gratitudine come l’evento annuale permetta a tutti i membri della famiglia orionina di pregare esattamente nei luoghi dove il fondatore ha dato il via alla sua grande opera pastorale.

Il direttore generale ha voluto porre l’accento sul forte significato comunitario della festa: “Tutti insieme, con i tanti fedeli che come sempre saranno presenti, lanceremo da Tortona un messaggio di pace e solidarietà, di cui il mondo oggi ha estremamente bisogno”.

Il trasferimento delle spoglie di “Mamma Carolina”

Un ulteriore momento di immensa importanza storica ed emotiva si vivrà nel tardo pomeriggio di lunedì 31 agosto, a partire dalle ore 18:30. A seguito dell’ottenimento dei necessari permessi burocratici da parte del Comune di Tortona, si svolgerà infatti la cerimonia ufficiale per la traslazione delle spoglie mortali di Carolina Feltri.

Deceduta il 17 ottobre del lontano 1908, la madre di Don Orione riposava da allora nel cimitero cittadino. Ora che gli spazi sono disponibili, i suoi resti mortali verranno deposti nel nuovo sepolcreto all’interno della cripta del Santuario. La decisione, maturata dal Consiglio Generale dei Figli della Divina Provvidenza in comunione con gli altri rami della Famiglia, permetterà a Mamma Carolina di riposare in un luogo pienamente orionino, proprio accanto alla viva memoria di suo figlio.

Padre Vieira ha invitato i fedeli a vivere questo momento speciale “nella fede, lasciandoci illuminare dalla memoria di Mamma Carolina e dal cuore riconoscente di Don Orione”. Sarà l’occasione, ha concluso il direttore generale, per raccogliersi in preghiera per le madri, le famiglie e le vocazioni, chiamati a trasmettere “lo spirito di carità, sacrificio e fiducia nella Provvidenza, di cui Mamma Carolina è stata testimone fedele e autentica”.

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