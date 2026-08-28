Diano Marina si prepara a partecipare a un evento di fondamentale importanza per il rilancio e la promozione del proprio territorio. Dal 14 al 16 ottobre 2026, la “Città degli Aranci” sarà infatti presente all’interno della prestigiosa fiera “TTG Travel Experience”, che si svolgerà a Rimini. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di presentare e promuovere le bellezze turistiche della città e dell’intero Golfo Dianese a un vasto pubblico, rivolgendosi sia al mercato italiano che a quello internazionale.

Uno stand condiviso con “In Liguria”

La partecipazione del Comune di Diano Marina alla kermesse fieristica è stata ufficialmente approvata e promossa dalla Giunta Comunale con un’apposita deliberazione varata lo scorso 24 agosto.

Per ottimizzare la presenza all’evento, l’Ente locale ha scelto di non allestire uno spazio isolato, ma di aderire a un’iniziativa congiunta. Diano Marina sarà infatti ospitata all’interno di uno stand in compartecipazione organizzato dall’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”.

Il provvedimento e le coperture

A dare seguito alla volontà politica della Giunta è stata la recente determinazione firmata dalla Responsabile dell’Ufficio Turismo. Con questo documento ufficiale, il Comune ha approvato e impegnato le spese necessarie per garantire la partecipazione all’evento riminese.

L’accordo prevede che il Comune versi un’apposita quota di adesione in favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”, cifra che garantirà alla città la presenza di un proprio spazio promozionale all’interno dello stand condiviso durante i tre giorni della rassegna. Il provvedimento autorizza inoltre il rimborso delle spese vive (come viaggio, vitto e alloggio) che dovranno essere sostenute dai rappresentanti e dal personale comunale che si recherà in trasferta a Rimini.

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