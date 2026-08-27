Martedì 1° settembre 2026, a partire dalle ore 12:00, la sala consiliare di Diano Marina ospiterà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si preannuncia particolarmente infuocata. L’ordine del giorno prevede infatti la trattazione di argomenti delicati che promettono di innescare forti discussioni e accesi botta e risposta tra i banchi della maggioranza e quelli dell’opposizione. Per consentire a tutti i cittadini di assistere al dibattito politico, l’intera seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul web.

I temi caldi sollevati dalle minoranze

A scaldare gli animi nell’aula consiliare, convocata dal Presidente del Consiglio Francesco Bregolin, saranno in particolar modo le mozioni e le interrogazioni depositate dai due gruppi di minoranza, che chiederanno conto all’Amministrazione su diverse questioni cittadine di stringente attualità.

Nel dettaglio, la seconda parte dell’assise sarà dedicata ai seguenti punti:

Viabilità e sicurezza: Discussione sulla mozione del gruppo “Diano Domani” (presentata dai consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri) relativa alla richiesta di installazione di un semaforo nell’area di intersezione della pista ciclabile con via Campodonico, via Rossini e via Saponiera.

Discussione sulla mozione del gruppo “Diano Domani” (presentata dai consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri) relativa alla richiesta di installazione di un semaforo nell’area di intersezione della pista ciclabile con via Campodonico, via Rossini e via Saponiera. Controlli sulle acque: Risposta all’interrogazione del gruppo “Diano Marina” (presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi) in merito ai recenti “controlli straordinari dell’Arpal alle acque marine”.

Risposta all’interrogazione del gruppo “Diano Marina” (presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi) in merito ai recenti “controlli straordinari dell’Arpal alle acque marine”. Danni sul litorale: Risposta a un’ulteriore interrogazione del gruppo “Diano Marina” riguardante i danni registrati presso le spiagge della zona di Borgo Paradiso.

Risposta a un’ulteriore interrogazione del gruppo “Diano Marina” riguardante i danni registrati presso le spiagge della zona di Borgo Paradiso. Atti di Giunta: Risposta all’interrogazione sollevata da “Diano Domani” su una specifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale lo scorso 12 agosto.

Variazioni di bilancio e programmazione

Prima di affrontare lo scontro politico sulle interrogazioni, il Consiglio dovrà sbrigare e votare alcuni importanti passaggi amministrativi e contabili. I consiglieri saranno chiamati ad approvare:

La lettura dei verbali della seduta precedente (svoltasi lo scorso 21 luglio).

La variazione alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028.

La sesta variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero legale nella prima convocazione di martedì, i lavori slitteranno alla seconda convocazione fissata per mercoledì 2 settembre, sempre a partire dalle ore 12:00.

Come assistere alla diretta streaming

Vista l’importanza dei temi trattati e la forte contrapposizione attesa in aula, i cittadini avranno la possibilità di seguire ogni istante del Consiglio Comunale in totale trasparenza e senza doversi recare fisicamente in municipio. Tutti gli interessati potranno infatti assistere alla seduta in tempo reale collegandosi comodamente dal proprio computer o smartphone a questo link: https://dianomarina.consiglicloud.it/home

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