Un momento di straordinario orgoglio per la città di Tortona e per lo sport locale: i giovani fratelli Tommaso e Giovanni Bosio sono stati entrambi convocati per vestire la maglia della Nazionale Italiana di ciclismo. Un doppio traguardo eccezionale che vedrà i due talenti difendere i colori azzurri su prestigiosi palcoscenici internazionali nel mese di agosto. Tommaso, il fratello maggiore, prenderà parte al Tour de l’Avenir su strada, mentre Giovanni affronterà il Campionato del Mondo di Mountain Bike in Trentino.

Tommaso Bosio: in sella per il Tour de l’Avenir

Il diciannovenne Tommaso Bosio è stato selezionato dalla Nazionale italiana su strada categoria Under 23 per partecipare al prestigioso Tour de l’Avenir, considerata la più importante corsa a tappe del panorama giovanile internazionale. La competizione prenderà il via domani dalla Normandia per poi concludersi in Italia, a Venaria Reale, il prossimo 26 agosto.

In forza alla formazione General Store (al suo secondo anno da Under 23), Tommaso si era già fatto notare dal tecnico Marino Amadori grazie agli ottimi risultati conseguiti.

Giovanni Bosio: una carriera da predestinato verso il Mondiale MTB

Sullo sterrato, a portare in alto il nome della famiglia e di Tortona ci penserà Giovanni Bosio. A darne l’annuncio con comprensibile orgoglio è stata la famiglia: la Nazionale Italiana lo ha infatti chiamato per competere al prossimo Campionato del Mondo di MTB, che si terrà in Val di Sole dal 24 al 30 agosto.

Giovanni vanta già un palmares impressionante a livello giovanile che lo ha portato dritto a vestire la maglia azzurra:

Campione Italiano Junior XCO 2026: Ha da poco conquistato la prestigiosa maglia tricolore nel Cross Country. Al suono della campana dell’ultimo giro è passato da solo al comando, tagliando il traguardo davanti agli avversari Jacopo Putaggio e Filippo Cazzaniga per un titolo strameritato.

Ha da poco conquistato la prestigiosa maglia tricolore nel Cross Country. Al suono della campana dell’ultimo giro è passato da solo al comando, tagliando il traguardo davanti agli avversari Jacopo Putaggio e Filippo Cazzaniga per un titolo strameritato. Tris nel Ciclocross: È riuscito nell’impresa di laurearsi Campione Italiano per tre anni consecutivi, trionfando nel 2023 (nel Trevigiano), nel 2024 (a Castelletto di Serravalle) e all’inizio del 2025 (a Follonica).

È riuscito nell’impresa di laurearsi Campione Italiano per tre anni consecutivi, trionfando nel 2023 (nel Trevigiano), nel 2024 (a Castelletto di Serravalle) e all’inizio del 2025 (a Follonica). Vicecampione Italiano MTB 2025: Ai Campionati Italiani Giovanili di Albenga-Campochiesa (nella categoria Allievi 2° anno, all’epoca con la Cicli Fiorin), ha conquistato un’ottima medaglia d’argento dietro a Roberto Pinna.

Ai Campionati Italiani Giovanili di Albenga-Campochiesa (nella categoria Allievi 2° anno, all’epoca con la Cicli Fiorin), ha conquistato un’ottima medaglia d’argento dietro a Roberto Pinna. Oro in Staffetta: Nel 2025, ai Campionati Italiani Giovanili di ciclocross, ha dominato la prova della staffetta mista in sella per la lombarda Salus Seregno (insieme a Michel Careri, Nicolò Maglietti e Sara Peruta), chiudendo in 24’51” e staccando i secondi classificati di ben 22 secondi.