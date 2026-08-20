Quando è il momento giusto per rivolgersi a uno psicologo? Molto prima di quanto la maggior parte delle persone creda. Non serve un crollo, né una diagnosi, né un evento drammatico: basta che un disagio duri da settimane, si ripeta con regolarità e cominci a interferire con sonno, lavoro, studio o relazioni. È lì che un confronto professionale costa, in genere, meno fatica di quanta ne costerà più avanti.

Sul corpo abbiamo imparato a ragionare così. Controllo della vista, visita dal dentista, esami del sangue anche quando stiamo bene. Sulla mente no: si aspetta il sintomo conclamato, spesso l’emergenza. Questo scarto culturale ha un prezzo, individuale e collettivo, e vale la pena guardarlo da vicino — anche perché una parte della risposta è alla portata di chiunque, senza attendere che la situazione precipiti.

Per orientarsi rapidamente, tre criteri e qualche riferimento:

Durata : il disagio va avanti da settimane e non accenna a rientrare da solo.

: il disagio va avanti da settimane e non accenna a rientrare da solo. Interferenza : limita sonno, lavoro, studio, relazioni o attività che prima erano normali.

: limita sonno, lavoro, studio, relazioni o attività che prima erano normali. Direzione : nonostante tentativi ripetuti, la situazione resta ferma o peggiora.

: nonostante tentativi ripetuti, la situazione resta ferma o peggiora. Segnali da osservare : cambiamenti di sonno e appetito, isolamento e riduzione degli interessi, oscillazioni del tono dell’umore, difficoltà di concentrazione e memoria, paura o nervosismo sproporzionati.

: cambiamenti di sonno e appetito, isolamento e riduzione degli interessi, oscillazioni del tono dell’umore, difficoltà di concentrazione e memoria, paura o nervosismo sproporzionati. Priorità assoluta: in presenza di pensieri autolesivi o disperazione persistente non si valuta, ci si rivolge subito al medico di famiglia o ai servizi di emergenza.

Prevenzione psicologica: che cosa significa davvero

La prevenzione in salute mentale è l’insieme degli interventi che riducono la probabilità che una difficoltà si trasformi in un problema strutturato, o che un problema già presente peggiori. Si muove su tempi diversi. C’è un lavoro che precede la comparsa del disagio: educazione emotiva, gestione dello stress, ambienti di lavoro e scolastici meno logoranti. C’è un intervento ai primi segnali, quando qualcosa non funziona ma è ancora circoscritto. E c’è l’accompagnamento di chi convive con una condizione già nota, per limitare ricadute e conseguenze sulla vita quotidiana.

La fascia più trascurata è quella intermedia. È la zona grigia in cui la persona non si considera malata — e spesso, in effetti, non lo è — ma dorme peggio, si irrita per motivi minimi, rimanda decisioni che un anno prima avrebbe preso in mezz’ora. In quella zona, in alcuni casi, può bastare un confronto circoscritto e ben orientato. Più il tempo passa, più è probabile che serva altro.

Un punto sembra ovvio e non lo è: la salute mentale non coincide con l’assenza di patologia. Riguarda uno stato di benessere complessivo, la capacità di reggere le pressioni ordinarie della vita, di lavorare e di mantenere relazioni. Si può non avere alcuna diagnosi e stare male da anni. E, esattamente come la salute fisica, la salute psichica può essere rinforzata: non è un tratto immutabile del carattere.

I segnali precoci che tendiamo a normalizzare

Il problema dei segnali iniziali è che assomigliano alla vita normale. Sono la stanchezza di chi lavora troppo, il nervosismo di chi ha figli piccoli, l’insonnia di chi ha un mutuo. Nessuno di questi elementi, isolato, indica qualcosa. È la loro persistenza a fare la differenza.

Tra i campanelli d’allarme più ricorrenti rientrano l’alterazione dei bisogni fisiologici di base — appetito e sonno che cambiano senza una ragione medica evidente — l’isolamento progressivo con riduzione degli interessi e apatia, le oscillazioni marcate del tono dell’umore, le difficoltà di concentrazione e memoria, una sensazione di scollegamento da sé e dal contesto, uno stato di paura, nervosismo o sospettosità sproporzionato rispetto alle circostanze.

Nella vita di tutti i giorni questi segnali si presentano in forme molto più banali:

Ansia anticipatoria e ipercontrollo : pensieri ricorrenti sul futuro, scenari catastrofici, controlli ripetuti, difficoltà a lasciare le cose in sospeso.

: pensieri ricorrenti sul futuro, scenari catastrofici, controlli ripetuti, difficoltà a lasciare le cose in sospeso. Evitamento : rinunciare a situazioni che prima si affrontavano — una riunione, un viaggio, un ascensore, una telefonata — giustificandolo con motivi pratici.

: rinunciare a situazioni che prima si affrontavano — una riunione, un viaggio, un ascensore, una telefonata — giustificandolo con motivi pratici. Stress prolungato : irritabilità verso chi ci sta vicino, stanchezza che il riposo non ripara, calo netto di motivazione.

: irritabilità verso chi ci sta vicino, stanchezza che il riposo non ripara, calo netto di motivazione. Manifestazioni corporee : tensioni muscolari, mal di testa ricorrenti, disturbi gastrointestinali per cui il medico non trova una causa organica.

: tensioni muscolari, mal di testa ricorrenti, disturbi gastrointestinali per cui il medico non trova una causa organica. Relazioni : chiusura, conflitti più frequenti, difficoltà persistente a dire di no.

: chiusura, conflitti più frequenti, difficoltà persistente a dire di no. Lavoro e studio: procrastinazione, blocchi decisionali, prestazioni in calo rispetto al proprio standard abituale.

Il criterio pratico si regge su tre domande: da quante settimane va avanti, quanto disturba, che cosa mi impedisce di fare. Se le risposte sono parecchie, molto e diverse cose, il tempo dell’attesa probabilmente è finito. Non serve una diagnosi per giustificare una consulenza: serve un disagio che non si sta risolvendo da solo.

Perché si rimanda, e perché rimandare costa

Lo stigma è la prima barriera. Il pregiudizio verso il disagio psichico porta le persone a resistere e a ritardare l’accesso alle cure, ed è un meccanismo che opera anche in chi si ritiene del tutto privo di pregiudizi: agisce sotto forma di autocritica, non di giudizio sugli altri. Devo farcela da solo. Ci sono persone che stanno molto peggio di me. Se ci vado, vuol dire che c’è qualcosa di grave.

Quest’ultimo timore merita una risposta esplicita. Una consulenza può anche limitarsi a inquadrare il problema e a valutare le opzioni disponibili, senza che l’obiettivo sia attribuire un’etichetta. In molti casi si tratta di analizzare una difficoltà concreta e di capire che cosa la stia mantenendo in vita. Non è medicina d’urgenza: assomiglia più a una manutenzione.

La seconda barriera è insieme economica e informativa: non so quanto durerà, non so quanto spenderò, non so se funzionerà. È un’obiezione legittima, e la risposta ragionevole è chiedere fin dal primo colloquio quali obiettivi ci si pone, in quanto tempo si prevede di verificarli e come si riconoscerà un miglioramento. Un professionista serio non promette guarigioni, ma sa spiegare come lavora. Sul territorio spezzino, per chi cerca una risorsa in zona da cui partire per un primo confronto, Angelo Gasparini Psicologo a La Spezia propone consulenze in studio e in videochiamata con un approccio di problem solving strategico, impostato su percorsi mirati e obiettivi concreti; risulta iscritto all’Ordine degli Psicologi della Liguria con il numero 3911. Il criterio generale, ovunque ci si rivolga, resta lo stesso: verificare l’iscrizione all’Albo regionale e chiedere subito come verrà strutturato il lavoro.

Sul piano collettivo, il conto del ritardo è in parte documentabile. Secondo dati riportati da EpiCentro (Istituto Superiore di Sanità), circa il 14% della spesa sanitaria globale è connesso ai disturbi neuropsichiatrici — depressione, psicosi e abuso di droghe e alcol inclusi — mentre nei Paesi in via di sviluppo circa il 75% delle persone con un disturbo mentale non riceve alcun tipo di trattamento. Proprio per accorciare la distanza fra bisogno e cura, il 9 ottobre 2008 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato a Ginevra il programma mhGAP, dedicato all’ampliamento dei servizi per i disturbi mentali, neurologici e da uso di sostanze. L’accesso ai trattamenti, da allora, è rimasto uno dei nodi centrali del dibattito.

Il ruolo dello psicologo quando il problema è ancora piccolo

C’è un equivoco diffuso: che rivolgersi a uno psicologo significhi per forza aprire un percorso lungo e indefinito. Non è detto che sia così, e la forma del lavoro cambia sensibilmente a seconda dell’impostazione professionale e della situazione della persona. Per questo la domanda da porre al primo incontro non è quanto durerà in astratto, ma quale obiettivo si sta definendo e in che modo si verificherà, insieme, se ci si sta avvicinando.

Intervenire quando una difficoltà è ancora recente ha un vantaggio intuitivo: coinvolge una porzione minore della vita quotidiana, non ha ancora ridisegnato abitudini, orari, amicizie. Capita per esempio che il controllo continuo, adottato per tenere a bada una preoccupazione, finisca con l’occupare sempre più spazio; o che rinunciare a una situazione temuta renda più faticoso affrontarla la volta successiva. Sono dinamiche da osservare caso per caso, non regole valide per tutti. Nessuno può garantire tempi o esiti, ma il margine di manovra, quando lo schema è appena abbozzato, tende a essere più ampio.

Sulla scelta fra studio e online non esiste una regola universale. La presenza fisica può essere preferibile per chi ha bisogno di un contesto protetto e separato dalla propria casa, per chi fatica a concentrarsi davanti a uno schermo, per chi affronta temi a forte carico emotivo. La modalità a distanza è spesso più praticabile per chi vive fuori città, per chi ha orari incompatibili con gli spostamenti, per chi altrimenti rinuncerebbe alla continuità. E nella prevenzione la continuità pesa parecchio: un colloquio ogni due settimane fatto davvero vale più di un colloquio in presenza rimandato tre volte.

Manutenzione mentale: cosa si può fare senza aspettare

La prevenzione non è tutta delegabile a un professionista. Alcune abitudini hanno un valore reale e possono essere avviate da chiunque, a patto di non caricarle di aspettative miracolose e di non scambiarle per una terapia.

Rendere visibile lo schema. Annotare per qualche settimana quando la tensione sale, in quale contesto e che cosa si è fatto subito dopo. Non è un esercizio clinico: serve a portare alla luce ripetizioni che di solito restano sotto la soglia dell’attenzione.

Annotare per qualche settimana quando la tensione sale, in quale contesto e che cosa si è fatto subito dopo. Non è un esercizio clinico: serve a portare alla luce ripetizioni che di solito restano sotto la soglia dell’attenzione. Proteggere il sonno. È spesso il primo indicatore che si guasta e l’ultimo che si sistema. Orari regolari e meno schermi nell’ultima ora sono consigli banali, e proprio per questo vengono ignorati.

È spesso il primo indicatore che si guasta e l’ultimo che si sistema. Orari regolari e meno schermi nell’ultima ora sono consigli banali, e proprio per questo vengono ignorati. Costruire una routine minima di recupero. Movimento, pause reali durante la giornata lavorativa, pasti non consumati davanti al computer. Nessun moralismo: il punto non è ottimizzare, è avere qualche momento in cui il sistema nervoso non sia sotto richiesta.

Movimento, pause reali durante la giornata lavorativa, pasti non consumati davanti al computer. Nessun moralismo: il punto non è ottimizzare, è avere qualche momento in cui il sistema nervoso non sia sotto richiesta. Coltivare le relazioni di supporto. Il sostegno sociale non è un dettaglio sentimentale: chi ha qualcuno con cui parlare tende ad arrivare prima al riconoscimento del problema, e meno tardi alla richiesta di aiuto.

Il sostegno sociale non è un dettaglio sentimentale: chi ha qualcuno con cui parlare tende ad arrivare prima al riconoscimento del problema, e meno tardi alla richiesta di aiuto. Allenare i confini. Una formula pronta per declinare una richiesta senza giustificarsi, e una per chiedere aiuto senza minimizzare, valgono più di molte letture motivazionali.

Il limite dell’autogestione si riconosce da un segno piuttosto chiaro: hai già provato più volte, con impegno, e la situazione resta ferma o peggiora. Quando i tentativi ripetuti non spostano nulla, il problema raramente è la forza di volontà. È più probabile che sia la strategia. Ed è il momento in cui un occhio esterno può fare la differenza.

Quando la prevenzione non basta: la rete dei servizi

Alcune situazioni richiedono un passaggio diverso e più rapido: attacchi di panico che si moltiplicano, comportamenti compulsivi che occupano ore della giornata, uso crescente di alcol o sostanze per regolare l’umore, isolamento che dura da mesi. In presenza di pensieri autolesivi o di disperazione persistente la priorità non è più la scelta del percorso, ma la sicurezza: ci si rivolge al medico di famiglia o ai servizi di emergenza, senza aspettare.

Due dati aiutano a dare la misura del fenomeno tra i più giovani: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 10-20% dei giovani nel mondo sperimenta disturbi mentali ogni anno, e il suicidio risulta la seconda causa di morte nella fascia fra i 15 e i 29 anni. Tra i quadri più frequenti vengono indicati i disturbi d’ansia, la depressione, il disturbo bipolare, la schizofrenia, le dipendenze e i disturbi dell’alimentazione.

Accanto al privato esiste una rete pubblica che molti conoscono solo per sigle. Nel territorio spezzino il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze eroga prestazioni finalizzate a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e dei disturbi da uso o abuso di sostanze psicoattive. Va segnalato un cambiamento organizzativo recente: a seguito della legge regionale ligure n. 18 del 12 dicembre 2025, dal 1° gennaio 2026 le cinque aziende sociosanitarie liguri e Liguria Salute sono confluite in un’unica azienda regionale, l’Azienda tutela della salute Liguria. Sedi, riferimenti e modalità di accesso vanno quindi verificati sui canali ufficiali aggiornati, perché denominazioni e recapiti possono essere cambiati.

Se il segnale lo vedi in un altro

Spesso chi legge un articolo come questo non sta pensando a sé, ma a un figlio, a un partner, a un collega. Sostenere senza invadere è un equilibrio delicato, e alcune formulazioni fanno più danni di un silenzio.

Tirati su, pensa positivo, non ci pensare: sono frasi che comunicano, involontariamente, che il problema è la persona e non la situazione. Funziona meglio l’opposto: descrivere ciò che si è osservato in modo concreto — dormi poco da un mese, non esci più il sabato — e poi fare una domanda aperta, senza suggerire la risposta. Ascoltare senza correggere è già qualcosa.

Proporre un aiuto professionale richiede cautela. Meglio offrirlo come opzione che come verdetto: se vuoi ti aiuto a cercare qualcuno, oppure posso accompagnarti al primo appuntamento. L’imposizione, in genere, produce resistenza; la disponibilità concreta abbassa la soglia. E se emergono elementi di rischio, la delicatezza lascia il posto alla priorità della sicurezza, coinvolgendo il medico curante o i servizi dedicati.

Una data e un’abitudine

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha il merito di riportare il tema sui giornali per ventiquattr’ore. Il rischio è che tutto si esaurisca lì.

La prevenzione, invece, è un’abitudine ordinaria: accorgersi che qualcosa dura da troppo tempo e decidere di occuparsene mentre è ancora piccolo. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ed è una frase che andrebbe ripetuta finché non smetterà di sembrare necessaria. Nel frattempo, il criterio più utile resta quello domestico: se un fastidio fisico durasse tre settimane, prenoteresti una visita. Vale anche per la testa.