La Comunità Pastorale San Marziano di Tortona, in stretta collaborazione con la Confraternita della Misericordia e di San Giovanni Decollato – Oratorio di San Rocco, ha annunciato l’organizzazione delle Feste degli Oratori 2026. L’atteso appuntamento cittadino, che intreccia profonda fede, tradizione locale e vita comunitaria, animerà il fine settimana di metà agosto per celebrare la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e la Festa di San Rocco. L’invito a partecipare alle due giornate di liturgie e condivisione è esteso a tutta la cittadinanza.
Sabato 15 agosto: le celebrazioni per l’Assunta all’Oratorio di San Carlo
I riti religiosi prenderanno ufficialmente il via nella giornata di Ferragosto, concentrandosi presso l’Oratorio di San Carlo. Come illustrato nel dettaglio anche all’interno della locandina tortona_4.png, il programma del sabato sarà così articolato:
- Alle ore 8:30 verrà celebrata la prima Santa Messa della giornata.
- Alle ore 20:30 si terrà la Santa Messa Solenne dedicata all’Assunzione della Beata Vergine Maria.
- Al termine della funzione serale prenderà il via la tradizionale processione lungo le vie della città, che prevede momenti di preghiera con soste dedicate presso la Cattedrale e l’Oratorio di San Rocco.
Domenica 16 agosto: la Festa all’Oratorio di San Rocco e le nuove vestizioni
I festeggiamenti proseguiranno e si concluderanno il giorno seguente, domenica 16 agosto, spostandosi presso l’Oratorio di San Rocco per onorare il patrono a cui la struttura è intitolata. Gli appuntamenti previsti per la serata sono i seguenti:
- Alle ore 20:30 i fedeli si riuniranno per la recita comunitaria del Santo Rosario.
- Alle ore 21:00 seguirà la Santa Messa Solenne in onore di San Rocco.
Durante questa speciale celebrazione, che sarà accompagnata e animata dalle voci della Corale della Cattedrale, si svolgerà un rito particolarmente significativo per la comunità: la vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle. Questo solenne momento sarà presieduto dal Parroco Don Claudio, che officerà la liturgia insieme alla partecipazione di un gruppo di sacerdoti concelebranti.
A conclusione delle funzioni religiose, gli organizzatori hanno previsto un momento conviviale aperto a tutti i presenti per concludere le festività all’insegna della fratellanza.