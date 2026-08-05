La Comunità Pastorale San Marziano di Tortona, in stretta collaborazione con la Confraternita della Misericordia e di San Giovanni Decollato – Oratorio di San Rocco, ha annunciato l’organizzazione delle Feste degli Oratori 2026. L’atteso appuntamento cittadino, che intreccia profonda fede, tradizione locale e vita comunitaria, animerà il fine settimana di metà agosto per celebrare la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e la Festa di San Rocco. L’invito a partecipare alle due giornate di liturgie e condivisione è esteso a tutta la cittadinanza.

Sabato 15 agosto: le celebrazioni per l’Assunta all’Oratorio di San Carlo

I riti religiosi prenderanno ufficialmente il via nella giornata di Ferragosto, concentrandosi presso l’Oratorio di San Carlo. Come illustrato nel dettaglio anche all’interno della locandina tortona_4.png, il programma del sabato sarà così articolato:

Alle ore 8:30 verrà celebrata la prima Santa Messa della giornata.

Alle ore 20:30 si terrà la Santa Messa Solenne dedicata all’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Al termine della funzione serale prenderà il via la tradizionale processione lungo le vie della città, che prevede momenti di preghiera con soste dedicate presso la Cattedrale e l’Oratorio di San Rocco.

Domenica 16 agosto: la Festa all’Oratorio di San Rocco e le nuove vestizioni

I festeggiamenti proseguiranno e si concluderanno il giorno seguente, domenica 16 agosto, spostandosi presso l’Oratorio di San Rocco per onorare il patrono a cui la struttura è intitolata. Gli appuntamenti previsti per la serata sono i seguenti:

Alle ore 20:30 i fedeli si riuniranno per la recita comunitaria del Santo Rosario.

Alle ore 21:00 seguirà la Santa Messa Solenne in onore di San Rocco.

Durante questa speciale celebrazione, che sarà accompagnata e animata dalle voci della Corale della Cattedrale, si svolgerà un rito particolarmente significativo per la comunità: la vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle. Questo solenne momento sarà presieduto dal Parroco Don Claudio, che officerà la liturgia insieme alla partecipazione di un gruppo di sacerdoti concelebranti.

A conclusione delle funzioni religiose, gli organizzatori hanno previsto un momento conviviale aperto a tutti i presenti per concludere le festività all’insegna della fratellanza.