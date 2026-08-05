Venerdì 7 agosto la Piscina di Tortona ospiterà una serata speciale all’insegna del gusto e del divertimento. Presso il Bar piscina Dellepiane è infatti in programma l’evento “Grigliata e Musica sotto le stelle”, un’occasione ideale per vivere appieno l’estate cittadina unendo buon cibo, intrattenimento musicale e la possibilità esclusiva di rinfrescarsi in acqua fino a tarda sera.

Il programma: grigliata e musica dal vivo

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione de “Il Re Bombolone”, propone un’offerta pensata per accompagnare il pubblico per l’intera serata. Il programma per i partecipanti prevede:

Una ricca grigliata aperta a tutti.

Intrattenimento con musica dal vivo, affidato all’esibizione degli “O2”.

Bagno notturno nella vasca illuminata

L’elemento di maggiore richiamo dell’appuntamento sarà l’apertura prolungata delle strutture per la balneazione. I presenti avranno infatti la rara opportunità di fare il bagno fino a mezzanotte all’interno della vasca, che per l’occasione sarà appositamente illuminata, offrendo un’esperienza suggestiva e rinfrescante sotto il cielo stellato.

Informazioni e prenotazioni

Come riportato all’interno del materiale promozionale (locandina tortona_3.png), chi desidera assicurarsi un posto per questa serata di gusto, musica e divertimento può richiedere maggiori informazioni o effettuare una prenotazione contattando direttamente il numero telefonico 345 4260281.