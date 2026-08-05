Si è tenuto presso la Prefettura di Imperia, un importante vertice dedicato all’ordine e alla sicurezza urbana in vista del picco della stagione turistica estiva. L’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, ha riunito i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, i Sindaci del territorio, le Polizie Locali e i rappresentanti della Camera di Commercio e delle Associazioni di categoria, per definire le migliori strategie a tutela dell’incolumità pubblica.

Il bilancio del Tavolo sulla sicurezza

La riunione si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio del Tavolo permanente sulla sicurezza, istituito nel novembre del 2025. È stata l’occasione per fare il punto della situazione sull’attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre, mirato alla prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici.

Durante l’incontro si è preso atto della proficua collaborazione sviluppata finora tra i Sindaci, le Forze dell’Ordine, la Polizia Provinciale e le categorie economiche. Una sinergia che ha garantito interventi tempestivi per ripristinare la legalità al manifestarsi delle prime criticità stagionali, assicurando la serena conduzione delle attività commerciali e la fruibilità dei luoghi.

Le iniziative in campo: tolleranza zero per abusivismo e degrado

Per gestire l’incremento di presenze nelle principali località provinciali e garantire lo svolgimento in sicurezza dei grandi eventi previsti per il mese di agosto, il Prefetto e le autorità presenti hanno dato un rinnovato impulso alle operazioni sul campo.

Le principali iniziative operative e di controllo che verranno intraprese nelle prossime settimane prevedono:

Potenziamento del controllo del territorio: i dispositivi di sicurezza verranno concentrati soprattutto nelle zone di maggiore afflusso turistico e in quelle particolarmente frequentate.

i dispositivi di sicurezza verranno concentrati soprattutto nelle zone di maggiore afflusso turistico e in quelle particolarmente frequentate. Contrasto all’abusivismo: proseguiranno senza sosta le attività per bloccare ogni forma di irregolarità connessa all’organizzazione di eventi e manifestazioni.

proseguiranno senza sosta le attività per bloccare ogni forma di irregolarità connessa all’organizzazione di eventi e manifestazioni. Presidio delle aree sensibili: massima allerta nei luoghi soggetti a situazioni di disturbo, degrado urbano e microcriminalità.

massima allerta nei luoghi soggetti a situazioni di disturbo, degrado urbano e microcriminalità. Misure di safety rigorose: particolare attenzione verrà dedicata alla gestione della sicurezza per tutti gli eventi aperti al grande pubblico.

Il monitoraggio di fine estate

In linea con quanto stabilito durante il vertice odierno, le attività non si esauriranno con il rientro dei vacanzieri. A conclusione della stagione estiva, infatti, la Prefettura promuoverà un nuovo momento di confronto con tutti gli attori istituzionali coinvolti. Questo nuovo tavolo servirà ad analizzare i risultati ottenuti, valutare le criticità emerse e definire le future strategie per migliorare costantemente la vivibilità e l’attrattività dell’intera provincia di Imperia.

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