A Diano Marina prende forma un nuovo progetto di riqualificazione urbana. Nel cuore della città, proprio a fianco della pista ciclabile, sorgerà una moderna area fitness outdoor arricchita da un giardino sensoriale accessibile a tutti. L’intervento si inserisce nel più ampio piano voluto dall’Amministrazione comunale per il restyling e la valorizzazione di via Novaro.

Sport, natura e accessibilità in centro

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un nuovo spazio di aggregazione e benessere a disposizione di residenti e turisti, sfruttando la posizione strategica a ridosso del tracciato dedicato alle biciclette. Le opere previste trasformeranno la zona in un punto di riferimento per l’attività fisica all’aperto e per il relax. Il progetto nel dettaglio prevede la realizzazione di:

Un’area fitness outdoor attrezzata per l’allenamento all’aria aperta.

Un giardino sensoriale, concepito per essere un luogo immersivo e totalmente accessibile.

Una nuova rampa di collegamento diretto con corso Europa, utile a facilitare gli spostamenti e migliorare la viabilità pedonale dell’intera zona.

La squadra dei progettisti

Per garantire una rapida ed efficiente esecuzione dei lavori, considerata l’attuale mole di impegni tecnico-amministrativi che grava sul personale dipendente dell’Ente, la progettazione è stata affidata a professionisti esterni qualificati.

Nello specifico, la gestione tecnica dell’intervento è stata così suddivisa:

La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per tutti gli aspetti architettonici sono state affidate all’Architetto Davide Lantrua.

Gli aspetti ingegneristici, uniti al fondamentale coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, saranno invece curati dall’Ingegnere Tiziano De Silvestri.

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