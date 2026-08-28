Lunedì 31 agosto 2026, la Confraternita della Misericordia (sotto il titolo di San Giovanni Battista Decollato) celebrerà la tradizionale Festa di San Giovanni Decollato. L’evento religioso, dedicato al santo titolare della Confraternita, avrà luogo presso l’Oratorio di San Rocco a partire dalle ore 21:00.
La celebrazione eucaristica serale
Il momento centrale della ricorrenza spirituale sarà rappresentato dalla funzione religiosa serale. Come riportato ufficialmente nel manifesto dell’evento (il file locandina 1_9.jpg), alle ore 21:00 verrà officiata la Santa Messa.
A presiedere la celebrazione eucaristica per tutti i fedeli presenti sarà il Parroco don Claudio Baldi.
La devozione al Santo titolare
La festività rappresenta un momento di profondo raccoglimento per l’intera Confraternita della Misericordia, che si riunirà negli spazi dell’Oratorio di San Rocco per onorare e pregare la figura di San Giovanni Decollato, al quale l’associazione è storicamente intitolata.