Sono giunti al termine i lavori per la posa del nuovo prato sintetico presso le scuole elementari della frazione di Torri, nel Comune di Ventimiglia. L’intervento, concluso durante la stagione estiva, restituisce finalmente agli studenti uno spazio esterno completamente rinnovato, più sicuro e funzionale per il gioco e le attività scolastiche.

Una risposta concreta alle famiglie

Il progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per riqualificare e migliorare gli spazi dedicati ai più giovani. Si tratta di un’opera fortemente richiesta dai genitori e dai bambini stessi, le cui esigenze sono state ascoltate e trasformate in un intervento concreto sul territorio.

Con la conclusione del cantiere, l’istituto scolastico può ora contare su un’area esterna pensata appositamente per offrire ai bambini uno spazio più accogliente e funzionale.

Le parole dell’Amministrazione

Il Vicesindaco Marco Agosta ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Questo è un intervento che nasce da una richiesta precisa dei genitori e dei bambini e che siamo riusciti a trasformare in realtà”. Agosta ha poi sottolineato l’importanza di queste opere pubbliche, ricordando che “investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità. Siamo particolarmente soddisfatti di poter consegnare agli alunni uno spazio più bello, sicuro e adeguato alle loro esigenze”. Il Vicesindaco ha infine rivolto un ringraziamento agli uffici comunali, che “sono stati in grado di individuare un ditta che realizzasse i lavori durante la stagione estiva”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni dell’Assessore ai Servizi Educativi, la Dottoressa Milena Raco, che ha ricordato il ruolo centrale dell’ambiente scolastico: “La scuola è un luogo di formazione, ma anche di gioco, socialità e crescita”. Da qui la necessità di curare ogni dettaglio strutturale: “Per questo riteniamo fondamentale prenderci cura non soltanto degli ambienti interni, ma anche degli spazi esterni che ogni giorno vengono vissuti dai nostri bambini”. “Sapere che questo intervento era fortemente desiderato dalle famiglie e dagli alunni rende ancora più significativa la sua realizzazione”, ha concluso l’Assessore.