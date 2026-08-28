Domenica 27 settembre, la cornice di Fabbrica Curone ospiterà l’attesa “Grande Festa della Montagna”. Un’intera giornata all’insegna del divertimento, della tradizione e della musica, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età con un ricco programma di attività e un imperdibile appuntamento musicale nel pomeriggio.

Un programma ricco di attrazioni e sapori locali

L’evento, promosso con il marchio “La P Spettacoli a 360°” come grande anticipazione di fine settembre, promette di animare il paese con una vasta gamma di proposte per tutta la famiglia. Le vie si riempiranno di colori e sapori, offrendo ai presenti l’occasione di scoprire le eccellenze locali e di intrattenersi con diverse attività.

Il ricco programma della giornata prevede infatti:

Giochi per il divertimento di grandi e piccini.

Bancarelle espositive.

Animazioni diffuse e spettacoli di giocolieri.

Stand dedicati alla scoperta e alla degustazione dei prodotti tipici del territorio.

Il pomeriggio danzante con Lillo Baroni

Oltre alle numerose attrazioni e alle eccellenze del territorio, il momento clou della kermesse prenderà il via nella seconda parte della giornata. A partire dalle ore 15:00, infatti, la festa si animerà con un coinvolgente “Pomeriggio danzante”.

Ad accompagnare il pubblico, portando energia e facendo ballare tutti i presenti, ci sarà Lillo Baroni. L’invito degli organizzatori per questa giornata di festa a Fabbrica Curone è chiaro e diretto a tutta la cittadinanza: “Non puoi mancare!”.