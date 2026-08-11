Sabato 19 settembre torna la “Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti”, una manifestazione ciclistica ludico-ricreativa e non competitiva giunta alla sua terza edizione, che collegherà Tortona a Viguzzolo. L’evento, organizzato da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca, invita tutti a vivere una serata all’insegna della mobilità lenta, della convivialità e della cultura, percorrendo la pista ciclabile con una regola fondamentale: è il ciclista più lento a dettare la velocità dell’intero gruppo.

Il nuovo punto di ritrovo e il programma

Quest’anno l’evento cambia location di partenza a causa della concomitanza con la Supercoppa di basket. Poiché la stazione ferroviaria fungerà da capolinea delle navette per il Palazzetto dello Sport, la carovana si radunerà presso i giardini dell’Area Matteotti (nel quartiere Oasi), adiacenti alla ciclabile di via degli Orti.

Il programma della manifestazione serale prevede:

Ore 19:15: Ritrovo ufficiale dei partecipanti presso il Bar Central Park in via De Gasperi.

Ore 19:30: Partenza della carovana illuminata.

Ore 20:15: Arrivo previsto a Viguzzolo nel prato della Pieve Romanica, dove si terrà una cena a buffet.

Il talk, la musica e il debutto della Cargo Bike

Dopo il momento di ristoro, l’interno della Pieve ospiterà “Racconti a pedali”, un talk tematico dedicato alle infrastrutture ciclabili (presenti e future) di Tortona e del territorio, con un focus specifico sulle connessioni che favoriscono la mobilità su due ruote. L’intera biciclettata sarà accompagnata dalla colonna sonora di Radio 59 Muse, curata da Sergio Muratore.

La grande novità di questa edizione sarà il debutto ufficiale della Cargo Bike di FIAB Tortona, un mezzo acquistato dalla Sezione Malabrocca grazie a una campagna di crowdfunding cittadina e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Questo speciale veicolo fungerà da supporto logistico per la pedalata, ponendosi come esempio concreto delle potenzialità della bicicletta per il trasporto sia di persone che di materiali.

Sicurezza, rientro e il premio “Maglia Nera”

La sicurezza e la corretta andatura della manifestazione saranno garantite dagli Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte, presenti sul posto grazie al primo patrocinio oneroso concesso dai Comuni di Tortona e Viguzzolo. Per la viabilità e l’assistenza, agli incroci sarà posizionata la Protezione Civile del Comune di Viguzzolo, mentre FIAB Tortona ha richiesto anche la presenza delle biciclette della Croce Rossa di Tortona per il supporto sanitario.

Al termine del talk, il gruppo riprenderà la via verso Tortona per far ritorno al Bar Central Park, dove la serata si concluderà con il consueto “bicchiere della staffa”. In questa occasione l’ospite d’onore Serena Malabrocca, nipote di Luigi, consegnerà la tradizionale “Maglia Nera” di FIAB Tortona al partecipante che avrà saputo interpretare meglio lo spirito dell’iniziativa, un riconoscimento che non andrà necessariamente all’ultimo arrivato.

Le iscrizioni per la pedalata si apriranno ufficialmente nei prossimi giorni e prevedono un numero limitato di posti. Nel frattempo, FIAB Tortona invita i cittadini a controllare gomme, freni e luci delle proprie biciclette, per prepararsi a una notte in cui nessuno avrà il bisogno di andare veloce.