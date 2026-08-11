Da mercoledì 12 a martedì 25 agosto, la cittadina del Golfo Dianese si animerà per l’attesa Festa Patronale dedicata a San Bartolomeo. Saranno due settimane ricche di appuntamenti che spazieranno dalla musica ai sapori tipici, fino ai momenti religiosi più tradizionali come la benedizione del mare e le messe solenni, il tutto grazie all’impegno congiunto di Parrocchia, Comune, Pro Loco e associazioni locali.

Una comunità unita per il Patrono

L’evento rappresenta un momento di grande aggregazione per il territorio ed è promosso dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, dal Centro della Divina Misericordia, dalla Confraternita San Michele Arcangelo, dal Comune e dalla Pro Loco di San Bartolomeo al Mare. Il lungo calendario di iniziative è stato pensato per unire il divertimento serale ai momenti di forte spiritualità e devozione popolare.

Il programma degli eventi musicali e gastronomici

Le prime giornate di festeggiamenti lasceranno ampio spazio alla musica, all’intrattenimento e alle specialità culinarie, per poi proseguire con concerti e spettacoli che accompagneranno cittadini e turisti per tutta la durata della festa:

Mercoledì 12 agosto: In piazzale Divina Misericordia va in scena la “Ribotta patronale… Irish edition”, una serata che mescola sapori locali e un tocco d’Irlanda, animata dal divertimento di Alma Latina e da Mr Cuba dj.

In piazzale Divina Misericordia va in scena la “Ribotta patronale… Irish edition”, una serata che mescola sapori locali e un tocco d’Irlanda, animata dal divertimento di Alma Latina e da Mr Cuba dj. Giovedì 13 agosto: Spazio a Dj Ro Beat con il suo “Sarabanda Contest”, una divertente sfida a colpi di hit musicali.

Spazio a Dj Ro Beat con il suo “Sarabanda Contest”, una divertente sfida a colpi di hit musicali. Venerdì 14 agosto: Serata all’insegna delle atmosfere celtiche con i “The Clan” e la loro musica folk n’ roll e irlandese.

Serata all’insegna delle atmosfere celtiche con i “The Clan” e la loro musica folk n’ roll e irlandese. Martedì 18 agosto: Alle ore 21:00, il salone della Divina Misericordia ospiterà il concerto cameristico “Compositori liguri”, inserito nella rassegna “MusicOpera Festival”.

Alle ore 21:00, il salone della Divina Misericordia ospiterà il concerto cameristico “Compositori liguri”, inserito nella rassegna “MusicOpera Festival”. Domenica 23 agosto: Alle ore 12:30 si terrà il tradizionale Pranzo del Patrono nel salone della Divina Misericordia (è richiesta la prenotazione entro il 19 agosto, da effettuare dopo la messa delle 18:00 o contattando il numero 333.4140764).

Alle ore 12:30 si terrà il tradizionale Pranzo del Patrono nel salone della Divina Misericordia (è richiesta la prenotazione entro il 19 agosto, da effettuare dopo la messa delle 18:00 o contattando il numero 333.4140764). Lunedì 24 agosto: Oltre alle celebrazioni religiose, la serata offrirà intrattenimento diffuso con un karaoke in piazza della Torre, un tributo a Francesco De Gregori all’anfiteatro e il concerto dei Nosmet in piazza dell’Ancora.

Oltre alle celebrazioni religiose, la serata offrirà intrattenimento diffuso con un karaoke in piazza della Torre, un tributo a Francesco De Gregori all’anfiteatro e il concerto dei Nosmet in piazza dell’Ancora. Martedì 25 agosto: Ultimo appuntamento alle ore 21:00 con il “MusicOpera Festival” nel salone della Divina Misericordia, dove si terrà “Amapola”, un raffinato concerto per tenore, chitarra e pianoforte.

Le celebrazioni religiose e la “Notte dei lumini”

Il cuore pulsante della tradizione troverà la sua massima espressione nei riti religiosi, che culmineranno con la suggestiva processione cittadina e la giornata dedicata al Santo:

Dal 20 al 22 agosto: Alle ore 18:00 si terrà il Triduo di preparazione presso la chiesa della Divina Misericordia.

Alle ore 18:00 si terrà il Triduo di preparazione presso la chiesa della Divina Misericordia. Sabato 22 agosto (Notte dei lumini): A partire dalle 20:30, prenderà il via l’evento curato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Il programma prevede la solenne benedizione del mare seguita dalla processione per le vie del paese con la statua del Patrono, in partenza da piazza Torre Santa Maria e arrivo alla chiesa di San Bartolomeo. Parteciperanno le Confraternite con i loro stendardi e crocifissi, le associazioni locali e la banda “Città di Alassio”.

A partire dalle 20:30, prenderà il via l’evento curato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Il programma prevede la solenne benedizione del mare seguita dalla processione per le vie del paese con la statua del Patrono, in partenza da piazza Torre Santa Maria e arrivo alla chiesa di San Bartolomeo. Parteciperanno le Confraternite con i loro stendardi e crocifissi, le associazioni locali e la banda “Città di Alassio”. Domenica 23 agosto: Alle ore 10:00 verrà celebrata la messa solenne presso la chiesa di San Bartolomeo in piazza Abba.

Alle ore 10:00 verrà celebrata la messa solenne presso la chiesa di San Bartolomeo in piazza Abba. Lunedì 24 agosto (Giorno del Patrono): Alle ore 21:00 si terrà la messa ufficiale nel giorno dedicato a San Bartolomeo, sempre all’interno dell’omonima chiesa.