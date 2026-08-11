Martedì 18 agosto 2026, alle ore 21:15, il comune di Garbagna ospiterà lo spettacolo teatrale “Disteso come un vecchio addormentato” presso Piazza Doria, all’interno del Cortile Rovelli. L’evento, promosso dall’associazione Librinscena, si inserisce nel progetto “La Restanza”, un’iniziativa nata per contrastare lo spopolamento del territorio e mantenere viva la cittadina attivando la comunità locale attraverso la cultura.

L’evento teatrale del 18 agosto

La serata di metà agosto propone “Disteso come un vecchio addormentato”, un atto unico scritto da Gianni Repetto e sottotitolato “Dialoghi immaginari per una rinascita paesana”. L’opera è una produzione curata da “Dentro i territori” Teatro. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la rappresentazione non sarà annullata, ma si svolgerà al coperto presso i locali della SOMS.

Sul palco si alterneranno momenti di narrazione e accompagnamenti musicali dal vivo, grazie a un ricco cast:

Voci narranti dello spettacolo saranno Silvana Vigevani, Mara Moncalvo, Roberto Pochettini e Gianni Repetto.

Le canzoni saranno interpretate da Paolo Murchio (chitarra e canto).

L’accompagnamento musicale vedrà anche la partecipazione di Giuseppe Repetto (clarinetto).

Completerà il comparto sonoro Niccolò Tambussa (fisarmonica, chitarra e canto).

Il significato de “La Restanza”

L’evento teatrale è parte integrante de “La Restanza”, nome che l’associazione Librinscena ha mutuato da un libro dell’antropologo Vito Teti, il quale ha utilizzato questo termine per descrivere chi sceglie di rimanere nei piccoli paesi, nelle aree montane o al Sud. Dopo anni trascorsi a pubblicare quaderni per preservare la storia e la tradizione orale del paese, i volontari hanno deciso di reagire allo svuotamento demografico.

«Abitare in un piccolo paese non può significare condanna all’isolamento, all’assenza di cultura o alla vita dimezzata fuori stagione», spiegano i promotori del progetto, sottolineando che Garbagna non deve rassegnarsi a vivere esclusivamente durante l’estate o a trasformarsi in un semplice museo a cielo aperto. L’obiettivo è smontare la rassegnazione e l’idea che “il paese muore”, affermando invece la restanza come una scelta consapevole e attiva.

Un impegno per il futuro e i servizi del paese

Attualmente, Garbagna – come molti altri centri delle aree interne appenniniche – riesce a fatica a mantenere i propri servizi essenziali, tra cui la scuola dell’infanzia e primaria, i negozi alimentari, la farmacia, l’ufficio postale, la biblioteca, l’edicola, la tabaccheria, alcuni artigiani, i pubblici esercizi e il servizio di trasporto pubblico feriale. Una potenziale chiusura della scuola innescherebbe un effetto domino fatale sui servizi rimasti, azzerando di fatto anche il valore del patrimonio immobiliare delle famiglie del posto.

Per evitare questo scenario, il progetto punta all’attivazione diretta delle persone: teatro, libri, proiezioni e incontri sono gli strumenti scelti per generare nuove relazioni. «Lo spopolamento non è un destino: è un processo che si può contrastare creando relazioni e spazi di parola», affermano gli organizzatori, ribadendo che «dove non c’è comunità non c’è cura, non c’è futuro».

Un simbolo per chi resta

Per dare un’identità visiva a questa iniziativa, è stato commissionato un logo ad Andrea Franzosi, il quale ha tradotto il senso del progetto in una singola immagine. Il logo raffigura il paese come una pianta all’interno di un vaso: l’acqua necessaria per farla crescere rigogliosa viene portata dalle nuove generazioni, le quali possono svolgere questo compito vitale appoggiandosi sulle solide basi fornite dalla gente del paese, dall’arte e dalla cultura.

L’intero progetto de “La Restanza” e l’evento teatrale in programma godono del supporto di diverse istituzioni:

Il patrocinio ufficiale del Comune di Garbagna.

Il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!