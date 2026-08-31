Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, la città di Bordighera si prepara ad accogliere un ricco calendario di eventi che spaziano dall’enogastronomia all’arte, passando per la cultura e l’introspezione. Cittadini e visitatori potranno partecipare a degustazioni, incontri formativi, rassegne artigianali e mercatini dell’antiquariato, animando piazze, caruggi e giardini della città per un lungo fine settimana all’insegna della convivialità e della scoperta del territorio.

Tre giorni dedicati alla birra artigianale

Da giovedì 3 a sabato 5 settembre, i Giardini Lowe (in Via V. Veneto) ospiteranno “BEER in Bo'”, una rassegna enogastronomica interamente dedicata alla birra artigianale e ai sapori del territorio. A partire dalle ore 19:00, le tre serate offriranno:

Birrifici selezionati e proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali.

Un’atmosfera informale da vivere all’aperto nel cuore della città.

Musica dal vivo, incontri e momenti di intrattenimento per celebrare le produzioni artigianali e il piacere di stare insieme.

Gli appuntamenti culturali di giovedì e venerdì

Oltre alla rassegna nei giardini, il programma cittadino propone due specifiche serate di approfondimento:

Giovedì 3 settembre (ore 21:00): presso la sede Noi4You (Via Firenze, 1) si terrà l’incontro tra Costellazioni Familiari e Laboratorio di Autostima intitolato “Ferita del tradimento”, con la partecipazione della Dott.ssa Patrizia Sciolla. L’evento esplorerà in uno spazio accogliente e senza giudizio la ferita che nasce quando la fiducia si spezza, il tutto accompagnato dalla degustazione di un calice del “vino traditore per eccellenza” (i partecipanti sono invitati a portare il proprio calice). Per informazioni: 334 999 9304, info@noi4you.it o pagina Facebook Noi4You.

presso la sede Noi4You (Via Firenze, 1) si terrà l’incontro tra Costellazioni Familiari e Laboratorio di Autostima intitolato “Ferita del tradimento”, con la partecipazione della Dott.ssa Patrizia Sciolla. L’evento esplorerà in uno spazio accogliente e senza giudizio la ferita che nasce quando la fiducia si spezza, il tutto accompagnato dalla degustazione di un calice del “vino traditore per eccellenza” (i partecipanti sono invitati a portare il proprio calice). Per informazioni: 334 999 9304, info@noi4you.it o pagina Facebook Noi4You. Venerdì 4 settembre (ore 21:00): la Fondazione San Giuseppe (Via del Troglio, 4) invita al ciclo di incontri culturali “Conoscere per amare”, a cura dell’associazione culturale della Cumpagnia d’à Parmura. La serata “Olio di oliva: Oro da gustare” sarà guidata dallo storico e docente universitario Dott. Alessandro Carassale e consisterà in una degustazione conoscitiva dell’olio, alimento prezioso del territorio. Per informazioni: 0184 6 14 04.

Il weekend tra creatività e antiquariato

Il fine settimana si concluderà all’insegna della tradizione, dell’arte e della storia con i due consueti appuntamenti mensili:

Sabato 5 settembre (dalle 10:00 alle 19:00): il centro storico ospiterà “Creatori & artisti in Paese”. Nelle piazze e nei caruggi si svolgeranno esposizioni e dimostrazioni. Per informazioni: 346 172 16 70 (Sandro Ballarin) o 320 601 38 71 (Patrizia Guista).

il centro storico ospiterà “Creatori & artisti in Paese”. Nelle piazze e nei caruggi si svolgeranno esposizioni e dimostrazioni. Per informazioni: 346 172 16 70 (Sandro Ballarin) o 320 601 38 71 (Patrizia Guista). Domenica 6 settembre (dalle 8:00 alle 19:00): sul Lungomare Argentina tornerà il tradizionale “Mercatino dell’antiquariato”, una mostra mercato dedicata a collezionismo, vintage e pezzi antichi dove si incontrano arte, cultura e storia.