Domenica 30 agosto 2026, il territorio di Novi Ligure farà da cornice alla “Gavilonga”, un’attesa passeggiata enogastronomica promossa dall’Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi. L’iniziativa proporrà ai partecipanti un percorso di circa sette chilometri immerso nella zona di produzione del Bianco di Gavi Docg, snodandosi tra strade, sentieri, vigne e boschi, per unire il piacere di una salutare camminata all’aria aperta alla scoperta delle eccellenze culinarie locali.

Il percorso tra le tenute e le degustazioni

L’itinerario della camminata è stato studiato per valorizzare il paesaggio vitivinicolo e le eccellenze gastronomiche della zona. Durante l’evento, i partecipanti faranno tappa presso tre rinomate strutture ospitanti del territorio: la Tenuta La Marchesa, la Tenuta San Lorenzo e l’Azienda Vinicola La Cedraia Winery.

Lungo il tracciato e durante le soste, sarà possibile degustare i vini di tre aziende produttrici del Gavi Docg. L’offerta culinaria accompagnerà i camminatori per tutta la mattinata: si partirà con la focaccia, per poi proseguire con assaggi di salame, testa in cassetta, torte di verdure e torta di riso, fino ad arrivare ai tradizionali ravioli serviti a conclusione dell’evento.

Il programma della giornata

L’organizzazione ha strutturato la mattinata scandendo gli orari per garantire un corretto afflusso dei partecipanti:

Ore 09:30: Ritrovo previsto presso la Tenuta La Marchesa (situata in Via Gavi 87, a Novi Ligure). Ad attendere i presenti ci sarà una colazione “alla Gaviese”, a base di focaccia e vino bianco.

Ritrovo previsto presso la Tenuta La Marchesa (situata in Via Gavi 87, a Novi Ligure). Ad attendere i presenti ci sarà una colazione “alla Gaviese”, a base di focaccia e vino bianco. Ore 10:00: Inizio ufficiale della camminata, con partenze scaglionate a gruppi per agevolare il percorso.

Inizio ufficiale della camminata, con partenze scaglionate a gruppi per agevolare il percorso. Ore 13:30 (circa): Rientro alla Tenuta La Marchesa per la grande raviolata finale.

Iscrizioni e contatti utili

Per prendere parte alla passeggiata enogastronomica, l’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro sabato 29 agosto (fino all’esaurimento dei posti disponibili). È possibile formalizzare l’adesione tramite bonifico bancario (intestato a Renato Bino presso Banca Intesa San Paolo) oppure recandosi fisicamente presso il Bar Pasticceria La Pieve.

Gli organizzatori precisano che, in caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Per richiedere ulteriori informazioni o per effettuare le prenotazioni, è a disposizione il numero di telefono 347 641 4928.