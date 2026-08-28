Domenica 30 agosto, la comunità di Sale si stringerà per un momento di condivisione dedicato a una figura molto amata sul territorio. A partire dalle ore 19:30, il Caffè del Mercato ospiterà infatti una speciale serata organizzata per onorare la memoria della cara Francesca Fasolino, ricordata da tutti come un’indimenticabile veterinaria e una grande amica degli animali.

Un momento di ritrovo tra musica e ricordi

L’evento commemorativo si svolgerà presso gli spazi del Caffè del Mercato, situato in Via Roma 91 a Sale. Per ricordare Francesca in un clima di convivialità e affetto, gli organizzatori hanno predisposto un ricco intrattenimento musicale che accompagnerà i presenti per l’intera durata della serata.

Ad animare l’appuntamento ci saranno il Dj set a cura di Andrea Pulli e l’intrattenimento dal vivo (Live) affidato a Darius e Daniele Corazza.

Le formule per la cena e le prenotazioni

Per chi desidera partecipare all’evento e trascorrere la serata in compagnia per ricordare la stimata professionista, il locale ha previsto due differenti opzioni gastronomiche per la cena. I partecipanti potranno infatti scegliere tra:

La “Formula Aperitivo”.

L’opzione “Pizza del Purgant + Drink”.

Al fine di garantire la migliore organizzazione possibile degli spazi e dell’accoglienza, per partecipare all’appuntamento è richiesta la prenotazione. Chi volesse riservare il proprio posto può contattare direttamente l’organizzazione ai numeri di telefono 333 8702254 oppure 333 1610012.

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