Il sapore autentico della tradizione locale è pronto ad animare Molino dei Torti. Sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, la cornice di Piazza Caduti per la Patria ospiterà la 44esima edizione del Mercato dell’Aglio & Street Food. L’evento, organizzato con cura dalla Proloco Molinese APS in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e i produttori del territorio, promette un intero fine settimana ricco di eccellenze gastronomiche, artigianato e intrattenimento.

Fiera, artigianato e i sapori dello street food

La storica manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare l’aglio, prodotto principe della zona. Oltre alla presenza fissa degli stand dei produttori locali, i visitatori avranno l’occasione di passeggiare tra i banchi di una ricca fiera dedicata a commercianti e hobbisti.

L’offerta gastronomica sarà il vero cuore pulsante dell’evento: per entrambe le serate le cucine proporranno le specialità culinarie preparate dalla Proloco, che per l’occasione saranno affiancate dalle golose e variegate proposte dello street food tipico del territorio. La domenica pomeriggio, inoltre, non mancherà il classico momento dedicato alla degustazione gratuita.

Il programma dettagliato della kermesse

L’evento si svilupperà su due intense giornate ricche di appuntamenti per tutte le età. Di seguito il dettaglio degli orari:

Sabato 29 agosto

Ore 17:00: Apertura ufficiale del Mercato dell’Aglio con i produttori locali e della fiera degli hobbisti.

Apertura ufficiale del Mercato dell’Aglio con i produttori locali e della fiera degli hobbisti. Ore 19:30: Apertura degli stand gastronomici per la cena con specialità della cucina locale e street food.

Apertura degli stand gastronomici per la cena con specialità della cucina locale e street food. Ore 21:00: Intrattenimento musicale per l’intera serata con i “Deejays in Tour” Max Pensa e Roby Giovati.

Domenica 30 agosto

Ore 10:00: Riapertura mattutina del Mercato dell’Aglio e degli stand espositivi.

Riapertura mattutina del Mercato dell’Aglio e degli stand espositivi. Ore 17:00: Momento della tradizione con la distribuzione gratuita di bruschette e panini all’aglio per tutti i presenti.

Momento della tradizione con la distribuzione gratuita di bruschette e panini all’aglio per tutti i presenti. Ore 19:30: Apertura serale delle cucine per la cena e lo street food.

Apertura serale delle cucine per la cena e lo street food. Ore 21:00: Chiusura in musica con la serata live in compagnia di Mary Montesano.

Informazioni e contatti utili

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative o per eventuali richieste di chiarimento e curiosità sull’evento, l’organizzazione ha messo a disposizione diversi canali. È possibile contattare la Proloco scrivendo all’indirizzo e-mail prolocomolinese@gmail.com oppure consultando i profili social ufficiali attivi su Facebook (@prolocomolinese) e Instagram (@pro_locomolinese).