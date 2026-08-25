A Novi Ligure si rinnova uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di fine estate. Il Circolo UISP Merella organizza infatti la 24ª edizione della Sagra della Trippa, una manifestazione che da giovedì 27 a domenica 30 agosto animerà il territorio con i sapori genuini della tradizione e tanta musica dal vivo. L’evento, giunto a un traguardo storico, permetterà a cittadini e visitatori di trascorrere quattro serate all’insegna della convivialità e del buon cibo.

La formula dell’evento: si mangia al coperto

Gli organizzatori hanno predisposto tutto nel dettaglio per garantire la massima comodità ai partecipanti. La kermesse si svolgerà negli spazi di Strada Villalvernia 114 a Novi Ligure e, dettaglio fondamentale per la riuscita delle serate, l’intera area ristoro è stata attrezzata in modo che si possa mangiare completamente al coperto, assicurando così il regolare svolgimento della sagra a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Il programma gastronomico e musicale

Ogni appuntamento seguirà una scaletta fissa: le cucine apriranno i battenti nel tardo pomeriggio per la cena, mentre la seconda parte della serata sarà interamente dedicata al ballo e all’intrattenimento con diverse orchestre locali.

Di seguito il calendario dettagliato della manifestazione:

Giovedì 27 agosto: alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 serata danzante in compagnia dell’orchestra Mariangela .

alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 serata danzante in compagnia dell’orchestra . Venerdì 28 agosto: alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 serata danzante animata dall’orchestra Graziella Group .

alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 serata danzante animata dall’orchestra . Sabato 29 agosto: alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 si balla con l’orchestra Oscar .

alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 si balla con l’orchestra . Domenica 30 agosto: alle ore 19:30 apertura della serata gastronomica; alle ore 21:00 gran finale danzante con l’orchestra Maury & Daniela.