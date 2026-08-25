Dopo lo strepitoso successo registrato dal Quartetto Saxophonie presso il Chiostro delle Clarisse, l’Associazione Novi Musica e Cultura si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico per il sesto concerto dell’anno. Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo Cambiaso-Negrotto in Piazza Dellepiane a Novi Ligure ospiterà un grande evento che unirà sapientemente musica, arte e riflessione in un dialogo tra linguaggi espressivi differenti ma profondamente complementari.

Il concerto: grandi eccellenze sul palco

L’atteso appuntamento serale (denominato “Il Gala d’Inverno” e inserito nella più ampia cornice del Gala d’Estate) vedrà come assoluta protagonista l’Excelsior Musica Ensemble, formazione composta da talentuosi musicisti provenienti dall’Orchestra Nazionale della RAI.

A guidare l’esibizione sarà il Direttore Maurizio Billi. Il parterre dei solisti che impreziosiranno la serata è di primissimo livello e comprende:

Carlo Romano (oboe).

(oboe). Anna Kazova (soprano).

(soprano). Aldo Caputo (tenore).

Il programma musicale spazierà attraverso i grandi capolavori della musica classica, proponendo al pubblico l’esecuzione di brani di Respighi, Elgar, Haendel, Mozart e Vivaldi.

L’anteprima artistica dedicata a Jung

In contemporanea con lo spettacolo musicale, la serata sarà arricchita da un importante evento culturale: l’anteprima della mostra dell’artista Gianni Noli dal titolo “Il Vento Interiore” – Jung e la Girandola degli Archetipi. I presenti avranno l’opportunità di ammirare in anteprima il nuovo progetto artistico del pittore, composto da quattordici opere direttamente ispirate al profondo pensiero dello psicanalista Carl Gustav Jung e ai complessi simbolismi contenuti nel suo celebre Libro Rosso.

Sostenitori e Patrocini dell’evento

La realizzazione di questa prestigiosa manifestazione multidisciplinare è stata resa possibile grazie al sostegno di importanti enti e fondazioni. L’organizzazione ringrazia sentitamente:

Consiglio Regionale del Piemonte.

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Numerose aziende del territorio.

L’evento gode inoltre del patrocinio di: Ambasciata di Spagna, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e dei Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo.

Informazioni, ingresso e modalità di prenotazione

L’ingresso alla manifestazione sarà ad offerta. L’organizzazione specifica che, come di consueto, è richiesta la prenotazione obbligatoria per partecipare alla serata. I posti saranno numerati e assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino al completo esaurimento delle disponibilità. È prevista la prelazione dei posti per i “Friends” dell’Associazione Novi Musica e Cultura.

Per prenotare il proprio posto è possibile utilizzare i seguenti canali:

E-mail: scrivendo all’indirizzo novimusicaecultura.direzione@gmail.com.

scrivendo all’indirizzo novimusicaecultura.direzione@gmail.com. WhatsApp: inviando un messaggio al numero 3805827986.