Alessandria si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari del suo calendario: lunedì 31 agosto 2026 torna il celebre “Capodanno Alessandrino”. La grande festa di fine estate, giunta alla sua 23ª edizione, animerà le vie e i locali del centro e dei sobborghi per celebrare in modo festoso la ripartenza delle attività lavorative. Una lunga giornata tra brindisi, musica e cultura, che rinnova al contempo la sua profonda e consolidata missione di solidarietà al fianco di AIL Alessandria-Asti.

L’“Anno dell’Amore” raccontato dai bambini

Il 2026 è stato ufficialmente battezzato l’“Anno dell’Amore”. La scelta è stata pensata per mettere al centro della comunità l’empatia, l’unione, la speranza e la gioia di condividere gli spazi cittadini.

L’immagine promozionale di questa edizione racchiude un forte valore simbolico e poetico: sullo sfondo dello skyline e dei monumenti simbolo di Alessandria, sfrecciano nel cielo centinaia di cuori colorati guidati dalla fantasia dei più piccoli. Il tema dell’amore, grazie all’intuizione del grafico Renato Vacotti, ha visto infatti i bambini al centro del progetto. La locandina, che riporta un ringraziamento speciale alla Classe Prima della Scuola Primaria “L. e G. Romano” di Gavi, integra le loro opere grafiche per trasmettere un messaggio genuino, inclusivo e intergenerazionale. I piccoli hanno interpretato l’affetto nel modo più spontaneo possibile, disegnando dal gattino al cagnolino, fino alla mamma e alla squadra del cuore.

Il programma: brindisi, musei aperti e sostegno ad AIL

Nato nel 2004 (anno zero) da un’intuizione di Monica Moccagatta, il “Capodanno Alessandrino” combina fin dai suoi primi passi il divertimento con una spiccata anima solidale. Anche quest’anno prosegue la stretta collaborazione con AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) Alessandria-Asti ODV: i locali e le attività commerciali aderenti effettueranno donazioni dirette per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

Il programma della festa coinvolgerà la città per l’intera giornata di lunedì 31 agosto:

Ore 12:00: Primo brindisi con l’apertura ufficiale dei festeggiamenti nei locali aderenti del centro storico e dei sobborghi.

Primo brindisi con l’apertura ufficiale dei festeggiamenti nei locali aderenti del centro storico e dei sobborghi. Pomeriggio e serata: Musica e gastronomia con aperitivi a tema, menù speciali, musica dal vivo e DJ set diffusi.

Musica e gastronomia con aperitivi a tema, menù speciali, musica dal vivo e DJ set diffusi. Apertura straordinaria del Palatium Vetus (Piazza della Libertà 28): Visitabile dalle ore 18:00 alle 23:00.

Visitabile dalle ore 18:00 alle 23:00. Apertura straordinaria del Complesso Conventuale di San Francesco (Via XXIV Maggio 5): Dalle ore 20:00 alle 23:30, con visite guidate in partenza alle 20:30, 21:15 e 22:00 (ultima visita alle 22:45).

Dalle ore 20:00 alle 23:30, con visite guidate in partenza alle 20:30, 21:15 e 22:00 (ultima visita alle 22:45). Mezzanotte: Tradizionale countdown collettivo e brindisi per festeggiare il “nuovo anno”.

Il commento delle Istituzioni e dell’ideatrice

Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ricorda come la manifestazione sia “prima di ogni altra cosa, un esempio di come una comunità possa continuare a riconoscersi nelle proprie buone idee fino a farle diventare tradizioni”. Un progetto costruito insieme “fino a farne un appuntamento conosciuto anche ben oltre Alessandria”. Al clima di festa si affianca il valore della solidarietà, “un gesto concreto di vicinanza a chi sta affrontando un momento difficile, attraverso il sostegno alle attività dell’AIL”. Il compito dell’Amministrazione, conclude il Sindaco, è “garantire che questo spirito sia rispettato e che il ‘Capodanno Alessandrino’ accompagni noi e tutte le alessandrine e gli alessandrini verso un autunno di soddisfazioni”.

Sulla stessa linea il Vicesindaco con delega al Commercio e Marketing Territoriale, Giovanni Barosini: “Il ‘Capodanno Alessandrino’ non è soltanto una tradizione amata, originale ed unica ma costituisce una leva strategica per la promozione del nostro territorio”. L’auspicio è che l’Anno dell’Amore “trasformerà ancora una volta la città in una grande vetrina diffusa, dove la gioia di stare insieme si traduce in valore concreto per l’immagine di Alessandria. Viviamo la Città con Amore!”.

Infine, Monica Moccagatta, ideatrice dell’evento, ha voluto ricordare un episodio legato a Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa: “Nel 2011, anno dedicato all’acqua, ho chiesto a Umberto Eco l’autorizzazione a utilizzare la sua immagine, che il grafico Renato Vacotti ha poi fatto volare a bordo di un missile sopra l’acquedotto di Alessandria. La risposta del Maestro fu: «Nessuna obiezione»”. “Il ‘Capodanno Alessandrino’ è e deve rimanere una festa per tutti, senza che nessuno si senta escluso”, sottolinea Moccagatta, ringraziando i locali, le associazioni e i bambini che hanno disegnato la locandina, contribuendo a mostrare al mondo “una Alessandria vivace e creativa, tutta da vivere e da scoprire”.

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