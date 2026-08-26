Regione Liguria lancia un importante avvertimento a tutti i cittadini per mettere in guardia la popolazione: è attualmente in corso una truffa tramite finti SMS che simulano comunicazioni ufficiali del CUP. L’Ente invita alla massima attenzione, raccomandando di ignorare i messaggi fraudolenti che esortano a contattare numeri telefonici per presunte prestazioni sanitarie o prenotazioni, poiché non provengono in alcun modo dai servizi sanitari regionali.
Come riconoscere la truffa
Il meccanismo del raggiro si basa sull’invio di messaggi di testo che, fingendosi il Centro Unico Prenotazioni, cercano di ingannare l’utente spingendolo a contattare un recapito telefonico fasullo. La Regione sottolinea che i numeri utilizzati dai truffatori possono essere diversi e cambiare nel corso del tempo.
Un ulteriore campanello d’allarme è rappresentato dal linguaggio utilizzato nei messaggi: l’Ente invita infatti a prestare particolare attenzione a quegli SMS che fanno uso di toni allarmistici o che mettono fretta, chiedendo di agire con estrema urgenza.
Le raccomandazioni ufficiali
Per tutelarsi da questo tentativo di frode, le direttive da seguire sono semplici ma fondamentali. Le autorità raccomandano chiaramente di:
Non rispondere ai messaggi sospetti.
Non richiamare per nessun motivo i numeri telefonici indicati nel testo.
Non fornire mai i propri dati personali o sanitari.
Cosa fare in caso di dubbio
In caso di perplessità o se si teme che la propria prenotazione possa avere dei problemi reali, la regola d’oro è quella di non utilizzare mai i recapiti presenti nel messaggio sospetto. È sempre opportuno, invece, rivolgersi direttamente ed esclusivamente ai canali istituzionali del servizio sanitario regionale per effettuare tutte le verifiche del caso in totale sicurezza.
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