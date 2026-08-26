Il centro storico di Taggia si prepara a vivere una nuova e suggestiva notte all’insegna della storia, dell’intrattenimento e della tradizione. Sabato 29 agosto andrà infatti in scena l’ottava edizione di “Sulle Orme di San Benedetto”, un appuntamento ormai consolidato dell’estate tabiese, capace ogni anno di richiamare un vasto pubblico. L’evento è organizzato dal Comune di Taggia in stretta collaborazione con l’Associazione Fuochi Storici San Benedetto.

Il programma della kermesse: musica, fuochi e rievocazioni storiche

La manifestazione animerà diverse aree del centro storico, offrendo un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e turisti in un’atmosfera d’altri tempi. Di seguito i dettagli del programma:

Dalle ore 19.00 in piazza Garibaldi: apertura ufficiale dei mercatini e del goloso stand gastronomico. L’area sarà inoltre animata dall’energia e dalla musica dal vivo dei Funky Monks.

apertura ufficiale dei mercatini e del goloso stand gastronomico. L’area sarà inoltre animata dall’energia e dalla musica dal vivo dei Funky Monks. Alle ore 21.30 sul Ponte Antico: prenderà il via il momento in assoluto più atteso della serata. Il cielo si illuminerà con il tradizionale e spettacolare show pirotecnico, curato dall’Associazione Fuochi Storici San Benedetto.

prenderà il via il momento in assoluto più atteso della serata. Il cielo si illuminerà con il tradizionale e spettacolare show pirotecnico, curato dall’Associazione Fuochi Storici San Benedetto. Dalle ore 22.00 in via San Dalmazzo: subito dopo i fuochi, l’atmosfera del passato tornerà a vivere grazie alle affascinanti ambientazioni e alle rappresentazioni teatrali messe in scena dai Rioni Orso e Trinità. Per consentire a tutto il pubblico di assistere e di immergersi nelle tradizioni e nei personaggi della Taggia di un tempo, le scenette verranno ripetute a ciclo continuo ogni 20 minuti.

Un trenino turistico gratuito per raggiungere la festa

Per favorire la massima partecipazione e agevolare gli spostamenti, l’organizzazione ha predisposto un comodo servizio di trenino turistico, completamente gratuito, che farà la spola tra le diverse località dalle ore 19.00 fino a mezzanotte.

Le fermate previste per la salita e la discesa dei passeggeri sono le seguenti:

Arma: in piazza Marinella.

in piazza Marinella. Levà: presso la stazione ferroviaria.

presso la stazione ferroviaria. Taggia: di fronte all’ex Mercato Coperto.

Le dichiarazioni dell’assessore Dumarte

A sottolineare l’importanza dell’evento per la comunità è l’assessore al Turismo, Barbara Dumarte, che evidenzia il grande lavoro di squadra dietro le quinte: “Sulle Orme di San Benedetto è una manifestazione che racconta l’identità di Taggia attraverso il coinvolgimento di tante realtà del territorio. Lo spettacolo sul Ponte Antico, le ambientazioni curate dai Rioni, la musica e le iniziative nel centro storico contribuiranno a creare ancora una volta una serata di grande suggestione”.

L’assessore prosegue poi con i doverosi ringraziamenti a chi ha reso possibile la manifestazione: “Ringrazio tutte le persone impegnate nell’organizzazione; l’Associazione Fuochi Storici San Benedetto, i Rioni Orso e Trinità, Vittorio De Angelis di Pirostar, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che presteranno servizio. Invitiamo cittadini e visitatori a raggiungere Taggia e a vivere insieme questo appuntamento così profondamente legato alla storia e allo spirito della nostra comunità.”

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