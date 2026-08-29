Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, il comune di Pasturana si prepara ad accogliere la 53ª edizione del “Settembre Pasturanese”, che ospiterà l’attesa “Sagra del Corzetto”. Organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco, la kermesse si conferma come la più antica del territorio, pronta a deliziare il pubblico con specialità gastronomiche, intrattenimento musicale e appuntamenti per tutto il fine settimana.

Il gusto della tradizione locale

Per l’intera durata della manifestazione, il grande protagonista sarà lo stand gastronomico. I partecipanti avranno l’occasione di gustare i celebri corzetti e le altre specialità legate alla tradizione culinaria locale. Ad arricchire l’offerta per tutti e tre i giorni di festa saranno inoltre sempre a disposizione il servizio bar e una pesca di beneficenza.

Il programma di venerdì e sabato

La festa prenderà ufficialmente il via nella serata di venerdì 4 settembre:

Ore 19:00: Apertura dello stand gastronomico con piatti tipici e musica delle tradizioni. A seguire, la serata sarà animata dall’intrattenimento in compagnia di “Mastromarino & Parodj”.

La giornata di sabato 5 settembre offrirà un connubio tra sport e spettacolo:

Ore 17:00: Spazio alla competizione sportiva con il 21° Trofeo Ranapastu, la caratteristica gara di retrorunning (ovvero la corsa all’indietro).

Spazio alla competizione sportiva con il 21° Trofeo Ranapastu, la caratteristica gara di retrorunning (ovvero la corsa all’indietro). Ore 19:00: Riapertura dello stand gastronomico.

Riapertura dello stand gastronomico. La serata proseguirà all’insegna del ballo liscio grazie alla musica dell’Orchestra Spettacolo Paolo Bagnasco.

Il gran finale di domenica

Domenica 6 settembre, ultimo giorno di festeggiamenti, il programma si amplierà proponendo appuntamenti fin dalla tarda mattinata:

Ore 12:00: Apertura dello stand gastronomico per il pranzo.

Apertura dello stand gastronomico per il pranzo. Ore 16:00: Momento di ritrovo con “A Toumbula da Gnepa”.

Momento di ritrovo con “A Toumbula da Gnepa”. Ore 19:00: Ultima apertura serale dello stand gastronomico.