Il Comune e la Pro Loco di Sezzadio si preparano ad accogliere l’attesa ricorrenza di Sant’Innocenzo, in programma per martedì 1 settembre 2026. Per l’occasione, Piazza della Libertà e le vie del centro cittadino si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto all’insegna della tradizione, dell’incontro e della creatività del territorio, offrendo un’opportunità imperdibile agli espositori.

Spazi espositivi a costo zero: l’appello agli artigiani

L’organizzazione ha lanciato ufficialmente la campagna per l’allestimento della fiera, mettendo a disposizione gli spazi in forma totalmente gratuita. Non è previsto alcun costo per l’assegnazione delle posizioni o per le misure degli stand. L’invito è un’opportunità unica rivolta al tessuto produttivo locale e non solo, pensata appositamente per permettere ai partecipanti di far conoscere la propria attività, incontrare nuovi clienti e valorizzare al meglio i propri prodotti.

Chi può partecipare alla fiera

L’evento si preannuncia ricco e variegato, puntando a coinvolgere le diverse anime del commercio e della creatività. Come specificato dagli organizzatori, la partecipazione è aperta ad “espositori artigiani e non”, abbracciando svariate categorie:

Settore alimentare.

Settore non alimentare.

Hobbisti.

Creativi.

Collezionisti e tanto altro.

Come aderire all’iniziativa

Considerando che la partecipazione all’evento è completamente gratuita, l’organizzazione ricorda che i posti per allestire il proprio banco a Sezzadio sono limitati. Di conseguenza, la prenotazione dello spazio espositivo risulta obbligatoria per permettere la corretta gestione logistica della giornata tra la piazza principale e le vie del centro storico.