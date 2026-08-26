Il Comune di Diano Marina stringe le maglie sui controlli relativi alla tassa di soggiorno e presenta il conto ai gestori delle strutture ricettive inadempienti. Dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali è emerso che alcuni soggetti non hanno versato l’imposta, oppure lo hanno fatto solo in parte o in forte ritardo. Per questo motivo, l’Ente ha approvato ufficialmente il recupero di una somma complessiva pari a 21.696,11 euro, preparandosi ad agire con le maniere forti in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dei debitori.

I controlli e l’invio degli avvisi

L’operazione nasce da una serie di verifiche capillari portate avanti dall’Ufficio Tributi sulle liquidazioni degli anni 2024 e 2025. Nel corso di questi controlli, il Comune ha accertato diverse irregolarità nei versamenti che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a effettuare regolarmente.

A seguito di queste scoperte, nel corso dell’anno l’Ente ha inviato ai diretti interessati degli specifici avvisi di liquidazione e accertamento. Le comunicazioni richiedevano non solo i soldi mancanti della tassa di soggiorno originaria, ma includevano anche l’aggiunta delle sanzioni previste per legge e dei relativi interessi maturati per il ritardo.

La “lista di carico”: un debito da oltre 21 mila euro

Con un recente provvedimento formale, il Comune ha messo nero su bianco i conti, approvando la cosiddetta “lista di carico”. Si tratta del documento ufficiale che raggruppa tutti i debiti residui accertati e quantifica l’esatto ammontare che le casse pubbliche devono ancora recuperare dalle strutture inadempienti.

La cifra totale che i gestori devono al Comune di Diano Marina ammonta esattamente a 21.696,11 euro.

Il rischio della riscossione forzata

L’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso chiaro, chiarendo cosa succederà se gli avvisi verranno ignorati:

Ultima chiamata per il pagamento spontaneo: I soggetti inadempienti hanno l’opportunità di mettersi in regola saldando quanto richiesto negli avvisi già notificati dall’ufficio.

I soggetti inadempienti hanno l’opportunità di mettersi in regola saldando quanto richiesto negli avvisi già notificati dall’ufficio. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate: Se i diretti interessati non provvederanno a pagare spontaneamente il loro debito, il Comune passerà l’intera lista all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER).

Se i diretti interessati non provvederanno a pagare spontaneamente il loro debito, il Comune passerà l’intera lista all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER). Procedure coattive e aggravi: L’Agenzia avvierà le pratiche di riscossione forzata. In questo scenario, a carico dei gestori morosi si aggiungeranno ulteriori rincari, tra cui il compenso per il concessionario della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure coattive.

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