Una grande serata all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della cultura è in arrivo a Diano Marina. Il prossimo 12 settembre, a partire dalle ore 19:30, la città ospiterà il prestigioso “Summer Party”, un evento di respiro nazionale organizzato da Rolling Stone Italia con il sostegno di Regione Liguria e in stretta collaborazione con il Comune. L’appuntamento porterà nel Ponente ligure artisti di primissimo piano, con il duplice obiettivo di valorizzare il territorio e arricchire la proposta di eventi della stagione estiva.

Gli artisti sul palcoscenico

Il programma dell’evento è stato appositamente pensato per coinvolgere pubblici e generazioni differenti, trasformando Diano Marina in una vetrina d’eccezione per l’intrattenimento italiano. Tra i protagonisti che animeranno la serata saliranno sul palco:

La cantautrice Mara Sattei .

. Il dj e produttore discografico Lele Sacchi .

. Lo stand up comedian Davide Calgaro, che avrà uno spazio interamente dedicato alla sua performance comica.

Un modello di collaborazione istituzionale

L’evento nasce da un grande e virtuoso lavoro di squadra tra Regione Liguria, Comune di Diano Marina e Rolling Stone Italia. Un modello organizzativo che unisce turismo, cultura e promozione territoriale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: “Il Summer Party rappresenta un’importante occasione per Diano Marina e per tutto il Ponente ligure, perché porta sul nostro territorio un appuntamento di rilievo nazionale capace di coniugare musica, intrattenimento, cultura e promozione territoriale”. Il primo cittadino spiega inoltre come l’evento sia “un modello di collaborazione istituzionale che permette di mettere insieme competenze, risorse, energie e capacità organizzative per realizzare iniziative che non siano soltanto occasioni di spettacolo, ma strumenti concreti di promozione della città, del Ponente e della Liguria”. “Diano Marina conferma così la propria vocazione a ospitare grandi eventi e a proporsi come una destinazione capace di offrire, accanto alle proprie bellezze paesaggistiche e alla tradizionale accoglienza, un calendario di appuntamenti sempre più ricco e qualificato”, conclude Za Garibaldi, ringraziando gli enti partner per aver scelto la città.

Il rilancio turistico e le opportunità per il territorio

Il potenziale turistico della manifestazione è stato evidenziato anche dal presidente della Regione, Marco Bucci: “Siamo davvero orgogliosi di questo evento che abbiamo sostenuto con convinzione. Per noi si tratta di un appuntamento fondamentale capace di garantire al territorio una visibilità che travalica i confini regionali, in piena continuità con le azioni di marketing territoriale che stiamo portando avanti”. Bucci punta l’accento sull’attrattiva per i più giovani e sul turismo a tutto tondo: “In questo modo arricchiamo ulteriormente l’offerta turistica e rendiamo il nostro territorio sempre più attrattivo anche per le giovani generazioni. Chi verrà a Diano Marina per il Summer Party e deciderà di fermarsi in Liguria qualche giorno in più potrà vivere un’esperienza a 360 gradi, tra il mare più bello d’Italia, campione di Bandiere blu, l’entroterra, gli sport ourdoor, la cultura e l’enogastronomia”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Luca Martinotti, amministratore delegato di Urban Vision Entertainment (società editrice di Rolling Stone Italia): “Siamo felici di collaborare con Regione Liguria e di portare il mondo culturale di Rolling Stone Italia a contatto con il pubblico ligure. Al di là dell’appuntamento sanremese, che rinnoveremo anche quest’anno, vogliamo costruire insieme alla Regione occasioni di intrattenimento e cultura di qualità in tutto il territorio”. Martinotti ha poi concluso ribadendo l’importanza del legame con il territorio: “Come primo media musicale italiano, è un piacere per noi essere presenti in un momento, quello estivo, in cui la Liguria si conferma una delle destinazioni più amate dal turismo italiano e internazionale”.

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