La città di Diano Marina si prepara a rendere un omaggio permanente a due icone indimenticabili dello spettacolo e della televisione italiana: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. L’Amministrazione comunale ha infatti dato il via libera definitivo per l’acquisto e la fornitura delle targhe che intitoleranno ufficialmente una nuova area verde alla celebre coppia, da sempre molto legata alla cittadina ligure dove ha trascorso per anni le proprie vacanze.

Il legame con la città e la scelta del nome

Il profondo legame tra i due amati artisti e Diano Marina è radicato nel tempo. Proprio per onorare il ricordo dei due celebri ospiti, l’ente aveva già approvato in passato, attraverso i verbali della commissione toponomastica cittadina, l’istituzione del nuovo toponimo “Giardini Sandra Mondaini e Raimondo Vianello”. Con l’ultimo passaggio amministrativo, l’iter si avvia ora verso la sua naturale conclusione pratica per permettere l’allestimento dell’area.

I dettagli della realizzazione

Per dare un volto ai nuovi giardini e renderne ben visibile l’intitolazione a cittadini e turisti, il Comune ha deciso di affidarsi a un’attività del territorio. L’incarico per la realizzazione e la fornitura dei cartelli è stato infatti assegnato alla Tipografia Damonte sas, storica azienda con sede proprio a Diano Marina.

Nello specifico, la commessa prevede la realizzazione di due targhe identificative che verranno posizionate all’interno dei giardini. Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

Realizzazione in DBOND (un materiale resistente e adatto per le esposizioni all’esterno).

Formato A4 con orientamento orizzontale.

Finitura con angoli smussati.

Le tempistiche per la consegna

Secondo quanto stabilito dagli uffici comunali, la ditta incaricata avrà a disposizione un tempo massimo di 40 giorni per consegnare il materiale finito all’ente. Una volta ricevute le targhe, il Comune potrà procedere con la posa ufficiale, regalando a Diano Marina un nuovo luogo del cuore intitolato a una delle coppie più amate dal grande pubblico italiano.

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