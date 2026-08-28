Il centro cittadino di Diano Marina si prepara a salutare la stagione estiva con la quindicesima edizione di “Sull’Onda di Settembre”. Da sabato 29 a domenica 30 agosto 2026, le vie della città si animeranno per tutto il giorno con mercatini, musica e intrattenimento. L’evento, a ingresso completamente libero e organizzato dall’Associazione Vivi Diano Marina…con Noi, avrà il suo momento clou sabato con l’attesa “Serata in rosso”, un lungo appuntamento dedicato allo shopping notturno e al divertimento.

Un fine settimana ricco di iniziative

La manifestazione “Sull’Onda di Settembre” taglia quest’anno il traguardo della sua 15^ edizione, confermandosi un appuntamento fisso e molto amato da cittadini e visitatori. Le attività si svolgeranno per l’intera giornata in entrambe le date, trasformando le strade del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il ricco programma della due giorni prevede diverse attrazioni per il pubblico:

Un ampio mercatino con stand espositivi.

Degustazione e vendita di prodotti tipici locali.

Momenti di musica dal vivo e animazione.

La possibilità di fare shopping notturno nei negozi del centro cittadino.

Diverse iniziative collaterali pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età.

L’attesa “Serata in Rosso”

Tra gli appuntamenti più attesi del fine settimana spicca senza dubbio l’evento collaterale ribattezzato “Serata in rosso”. Questa speciale serata prenderà il via ufficialmente sabato 29 agosto a partire dalle ore 18:00, prolungando il clima di festa e la vitalità del centro storico fino a tarda notte.

L’organizzazione

L’intera kermesse è curata con dedizione dall’Associazione Vivi Diano Marina…con Noi. Per chiunque desiderasse rimanere aggiornato sulle novità della manifestazione o cercare ulteriori informazioni, l’organizzazione ha reso disponibile come punto di riferimento la pagina Facebook ufficiale “NOTTE Bianca DIANO Marina”.