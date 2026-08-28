Il Comune di Pietra Marazzi si prepara a salutare la bella stagione con un evento ricco e coinvolgente, pensato per unire tutta la comunità. Domenica 30 agosto, a partire dalle ore 19:30, andrà in scena la “Festa di Fine Estate”, una kermesse che animerà la serata con ottima musica dal vivo, specialità gastronomiche, bancarelle artigianali e tanto divertimento dedicato anche ai più piccoli.

Street food e musica dal vivo

La manifestazione promette di prendere per la gola tutti i partecipanti grazie a un’area interamente dedicata allo street food. A curare le proposte culinarie della serata ci penseranno le specialità targate “El Toro Loco”, pronte a soddisfare il pubblico.

Ad accompagnare il buon cibo e a far ballare i presenti sarà la colonna sonora del “Music Live Concert”. Il palcoscenico della festa vedrà infatti l’esibizione dal vivo della formazione “Alter Ego Live Music”, che garantirà un intrattenimento musicale coinvolgente per tutta la durata dell’evento.

Artigianato e creatività: le Bancarelle Sotto Le Stelle

Passeggiando nell’area della festa, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e curiosare tra le “Bancarelle Sotto Le Stelle”. Questo spazio espositivo è stato pensato per dare grande risalto all’artigianato locale e all’estro dei creativi. Tra i vari stand presenti, il pubblico potrà trovare:

FeDöll (creazioni rigorosamente fatte a mano).

(creazioni rigorosamente fatte a mano). Le Creazioni di Mima (borse artigianali fatte a mano).

(borse artigianali fatte a mano). Fili di Pat (oggettistica fatta a mano).

(oggettistica fatta a mano). Villa Roveda (con le sue profumate specialità alla lavanda).

(con le sue profumate specialità alla lavanda). UNICA.80 (che proporrà i suoi pezzi unici).

(che proporrà i suoi pezzi unici). Gli Ardi (creazioni originali “nell’onda creativa”).

Il divertimento per i bambini

L’organizzazione dell’evento non ha certo dimenticato le famiglie, predisponendo attrazioni pensate su misura per i più piccoli. Durante la “Festa di Fine Estate” i bambini potranno infatti scatenarsi e giocare in totale sicurezza sui gonfiabili, oltre a potersi godere la dolcezza del classico zucchero filato.

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