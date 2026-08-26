Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 19:00, la suggestiva cornice di Piazza Principe Doria a Garbagna ospiterà l’evento “La Notte Bella a Garbagna!”. La manifestazione, promossa dalla Pro loco locale, promette una serata ricca di appuntamenti all’insegna del buon cibo da gustare, occasioni per brindare e tanta musica da ballare, coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età.

Il programma della kermesse

La festa prenderà il via nel tardo pomeriggio e si protrarrà fino a notte fonda, offrendo un ricco e variegato calendario di intrattenimento:

Dalle ore 19:00: apertura degli “Aperitruck”, per un aperitivo all’insegna del gusto e del divertimento.

apertura degli “Aperitruck”, per un aperitivo all’insegna del gusto e del divertimento. Dalle ore 19:00 alle 22:00: accompagnamento musicale a cura di La.Cami.Bi.

accompagnamento musicale a cura di La.Cami.Bi. Alle ore 22:00: spazio allo sport con la presentazione ufficiale della squadra G.S. Garbagna.

spazio allo sport con la presentazione ufficiale della squadra G.S. Garbagna. Dalle ore 22:00 all’01:00: la piazza si trasformerà in una vera e propria pista da ballo con la musica di DJDANY.

Dress code speciale e spazio per i bambini

Per rendere l’atmosfera della serata ancora più speciale e scenografica, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a seguire un preciso “dress code”: indossare un tocco di colore rosso. Questa scelta non è casuale, ma è stata pensata come un vero e proprio omaggio alla “Bella di Garbagna”, la celebre e rinomata ciliegia locale riconosciuta come Presidio Slow Food.

Infine, la manifestazione ha pensato anche all’intrattenimento dedicato ai più piccoli: per tutta la durata dell’evento sarà infatti a disposizione un Luna Park allestito con le giostre estive.