Il Comitato di Tortona della Croce Rossa Italiana ha consegnato ufficialmente al Sindaco Federico Chiodi e all’Assessore allo Sport Giordana Tramarin la t-shirt della StraTortona 2026. L’atteso appuntamento cittadino, che quest’anno è dedicato al 6° Memorial Luca Bassi, si svolgerà venerdì 4 settembre con ritrovo e partenza da piazza Malaspina.

Il programma della manifestazione

La serata all’insegna dello sport e della condivisione prevede orari differenziati per permettere un sereno svolgimento dell’evento per tutte le fasce d’età. Ecco il programma delle partenze da piazza Malaspina:

Ore 20.00: partenza della corsa dedicata ai bambini.

partenza della corsa dedicata ai bambini. Ore 20.30: partenza della corsa per gli adulti.

Un simbolo a sostegno della Croce Rossa

La t-shirt ufficiale, presentata e consegnata ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, non è soltanto l’emblema visivo di questa edizione della manifestazione sportiva. Il capo rappresenta infatti un contributo concreto e diretto a sostegno delle numerose e preziose attività portate avanti sul territorio dal Comitato di Tortona della Croce Rossa Italiana.