Inclusione, socialità e riscoperta delle antiche tradizioni marinare. Questi i valori al centro della seconda edizione della manifestazione solidale “Un palamito per tutti”, andata in scena a Imperia. All’evento, organizzato dall’A.P.S.D. Stella Maris, ha preso parte anche l’assessore regionale Marco Scajola, per una giornata dedicata all’avvicinamento dei giovani alla pesca sportiva e a un’emozionante esperienza di condivisione vissuta fianco a fianco con i ragazzi dell’ISAH.

Alla scoperta del mare con i ragazzi dell’ISAH

L’iniziativa si pone un duplice e nobile obiettivo: da un lato avvicinare i più giovani e i ragazzi alla pesca da diporto attraverso la riscoperta delle tecniche tradizionali legate al palamito, una pratica antica che è parte integrante della ricca cultura marinara del territorio; dall’altro, abbattere ogni barriera. Non a caso, la giornata ha visto la partecipazione attiva di un gruppo di ragazzi provenienti dall’ISAH, trasformando l’evento in un prezioso momento dedicato all’inclusione e alla conoscenza del mare.

Il valore educativo della pesca sportiva

“Manifestazioni come ‘Un palamito per tutti’ rappresentano un esempio di come lo sport possa diventare uno strumento di inclusione, educazione e valorizzazione delle nostre tradizioni”, ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola durante il suo intervento.

La pesca sportiva, ha proseguito l’esponente della Giunta ligure, “non è soltanto una disciplina, ma anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per il mare, la conoscenza del territorio e il valore della condivisione”. L’assessore ha infine rivolto un plauso agli organizzatori e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa, definendola “capace di unire sport, ambiente e solidarietà, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di grande valore umano e sociale”.

Promotori e vertici istituzionali presenti

Il successo della manifestazione è frutto della sinergia tra associazioni ed enti. Il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia, Guido Ascheri, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovato appuntamento, reso possibile “grazie alla disponibilità dell’APSD Stella Maris di Imperia, alla collaborazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla presenza delle istituzioni locali e dell’assessore regionale Marco Scajola”. Un’iniziativa, ha ricordato Ascheri, “nata con l’obiettivo di trasmettere ai giovani e ai partecipanti le emozioni e i valori legati alle antiche tecniche di pesca, patrimonio storico e culturale delle nostre coste”.

All’evento imperiese, a testimonianza dell’importanza del progetto, hanno partecipato diverse figure di spicco del settore:

Guido Ascheri , presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia.

, presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia. Claudio Nolli , vicepresidente della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato).

, vicepresidente della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato). Stefano Sarti, vice responsabile del Settore Pesca di Superficie.