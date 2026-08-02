Questa mattina, San Bartolomeo al Mare è stata la cornice di un appuntamento di assoluto rilievo per il movimento arcieristico ligure. L’assessore regionale Alessandro Piana ha preso parte alla XXXIX edizione del Trofeo San Lorenzo, evento di riferimento che quest’anno ha avuto l’onore di ospitare il Campionato Regionale Targa 2026.

Un traguardo storico e campioni in gara

La manifestazione sportiva non è stata soltanto l’occasione per assegnare gli importanti titoli regionali, ma ha assunto un significato particolare per il territorio e per gli appassionati. L’appuntamento ha infatti coinciso con le celebrazioni per il 45° anniversario dalla fondazione della Compagnia Gli Arcieri di San Bartolomeo.

Ad impreziosire ulteriormente il livello della competizione è stata una presenza d’eccellenza che ha dato lustro alla gara:

Chiara Rebagliati, atleta in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro e grande protagonista con la maglia della Nazionale italiana in ben due edizioni dei Giochi Olimpici.

Il plauso delle istituzioni

Durante l’evento, l’assessore Alessandro Piana ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per la dedizione di tutti gli attori coinvolti. “Un ringraziamento a tutta l’organizzazione”, ha dichiarato l’esponente della Giunta regionale.

I ringraziamenti si sono poi estesi a tutte le figure chiave del movimento: “e, in particolare, a Graziano Callegari, presidente del Comitato Regionale Liguria della FITARCO, alla Compagnia gli Arcieri di San Bartolomeo, al Comune di San Bartolomeo al Mare, ai tecnici, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione che rappresenta da quasi quarant’anni un punto di riferimento per il tiro con l’arco in Liguria”.

In chiusura, Piana ha ricordato l’importanza sociale di queste iniziative di successo, ricordando come “lo sport è, anche in questo caso, motivo di socialità e valorizzazione del territorio”.