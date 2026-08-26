Giovedì 27 agosto, la frazione di Diano Gorleri (Diano Marina) si animerà con una serata all’insegna della recitazione e dell’intrattenimento. Presso gli spazi de “Il Ballo di Gorleri APS”, situati in Via Alla Chiesa, andrà infatti in scena l’atteso spettacolo teatrale intitolato “State Bravi”. L’evento porterà sul palcoscenico artisti locali per un appuntamento organizzato in sinergia con diverse realtà culturali attive sul territorio.

Lo spettacolo e i protagonisti

A dare vita alla rappresentazione saranno Elio Berti, Luisa Vassallo e Fabrizio Santoro, che figurano sia come interpreti che come autori dell’opera. La regia dello spettacolo teatrale è curata con attenzione dallo stesso Elio Berti.

La messa in scena di “State Bravi” è il frutto di un lavoro corale e di una stretta collaborazione artistica che ha coinvolto il Gruppo Teatrale L’Attrito, il Teatro HSA, Aocchiaperti e Belier studios.

Orari, prenotazioni e modalità di accesso

Per accogliere il pubblico in totale serenità, l’apertura delle porte è stata programmata per le ore 19:30, mentre l’inizio effettivo della rappresentazione è fissato per le ore 21:30.

L’organizzazione ricorda ai cittadini e agli appassionati di teatro alcuni dettagli fondamentali per poter partecipare all’evento:

L’ingresso alla serata è rigorosamente riservato ai soci in possesso della tessera Csen.

Per ricevere maggiori informazioni sull’evento o per procedere con le prenotazioni, è possibile contattare direttamente il numero telefonico +39 371 655 7288.