Lunedì 31 agosto, piazza Don Goggi a Carbonara Scrivia si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per ospitare “La notte delle lanterne”. L’evento, organizzato dal Bar Fiorentina, prenderà il via a partire dalle ore 19:30, regalando ai partecipanti una serata speciale all’insegna del buon cibo, del ballo e del magico spettacolo delle lanterne luminose pronte a librarsi nel cielo.

Un menù ricco per tutti i gusti

L’offerta gastronomica della serata è stata pensata per soddisfare ogni palato, con una doppia opzione per la cena. I presenti potranno infatti scegliere di gustare le prelibatezze preparate da “Trucktoria il Girasole”, oppure optare per la tradizionale offerta de “La Rocca” di Carbonara Scrivia (storica insegna nota per farinata e vino fin dal 2008), che proporrà la sua celebre farinata.

Per chi deciderà di cenare con il menù a cura di Trucktoria il Girasole, le portate previste sono:

Antipasto: gamberi alla catalana e verdure ripiene (zucchine, cipolle e peperoni).

gamberi alla catalana e verdure ripiene (zucchine, cipolle e peperoni). Primo: trofie al pesto o gamberi e zucchine.

trofie al pesto o gamberi e zucchine. Secondo: guazzetto di mare e vitello tonnato.

guazzetto di mare e vitello tonnato. Dolce.

Si balla in piazza fino al lancio nel cielo

La manifestazione non sarà solo dedicata al gusto, ma anche al puro divertimento. Per tutta la sera, infatti, si ballerà in piazza grazie all’intrattenimento musicale curato da Alex DJ, che farà tappa a Carbonara Scrivia con il suo “Sammer Tur 26”.

Il momento più atteso e romantico della serata, che dà il nome all’intera kermesse, è fissato per le ore 22:00 circa, quando avverrà l’emozionante lancio collettivo delle lanterne luminose.

Info e prenotazioni

La cena prenderà il via ufficialmente alle ore 19:30. Per partecipare all’evento e garantirsi un posto, gli organizzatori ricordano che è gradita e caldamente consigliata la prenotazione, effettuabile contattando direttamente il Bar Fiorentina al numero di telefono 0131606038.