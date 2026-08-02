Ieri sera, Pieve di Teco ha ospitato la finale provinciale di “Una Ragazza per il Cinema”, lo storico concorso nazionale organizzato in Liguria dall’APS Vecchia Loano. Una serata all’insegna dello spettacolo che ha trasformato il borgo in un palcoscenico d’eccezione, offrendo alle giovani partecipanti una prestigiosa vetrina per esprimere il proprio talento e avvicinarsi da protagoniste al mondo della televisione e dell’intrattenimento.

Un’opportunità per mettersi in gioco

A valutare le ragazze in gara era presente, in qualità di componente della giuria, anche l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola. L’esponente della Giunta ha sottolineato il grande valore dell’iniziativa: “Manifestazioni come ‘Una Ragazza per il Cinema’ rappresentano un’importante occasione di crescita, offrendo la possibilità di mettersi in gioco e avvicinarsi al mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo”.

Scajola ha poi ricordato l’impegno istituzionale verso le nuove generazioni e i borghi, evidenziando come la Regione continui “a investire sui giovani attraverso strumenti come Orientamenti, il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che accompagna ragazze e ragazzi nei percorsi di orientamento e crescita”. Un’attenzione che si estende necessariamente all’ambiente in cui vivono: “Allo stesso tempo investiamo sui territori, perché il futuro delle nuove generazioni passa anche da comunità sempre più attrattive e vivibili”. A titolo di esempio, l’assessore ha citato i recenti interventi locali: “Proprio a Pieve di Teco abbiamo recentemente finanziato la ristrutturazione dell’asilo di via Eula, un intervento di rigenerazione urbana che conferma l’attenzione verso i nostri borghi”.

Non sono mancati i ringraziamenti finali: “Complimenti all’amico e bravissimo comico Andrea Di Marco, al sindaco Enrico Pira, al vicesindaco Rosanna Zunino, all’APS Vecchia Loano, al presidente Agostino Delfino e a tutti gli organizzatori per una manifestazione che da oltre 35 anni continua a valorizzare il talento e le potenzialità delle nuove generazioni”.

Le parole del sindaco Pira

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino di Pieve di Teco, Enrico Pira, che ha analizzato le ricadute positive dell’evento sulla comunità snocciolando diversi punti chiave:

Innovazione: “Questa manifestazione è molto importante per Pieve di Teco perché porta un elemento di novità sul territorio”.

“Questa manifestazione è molto importante per Pieve di Teco perché porta un elemento di novità sul territorio”. Continuità dei grandi eventi: “È la seconda volta in tre anni che ospitiamo un evento di questo tipo: dopo la selezione di Miss Italia, oggi accogliamo un concorso dedicato al cinema”.

“È la seconda volta in tre anni che ospitiamo un evento di questo tipo: dopo la selezione di Miss Italia, oggi accogliamo un concorso dedicato al cinema”. Oltre l’estetica: Un’iniziativa, ha sottolineato il sindaco, “che valorizza non solo la bellezza ma anche talento, capacità e qualità artistiche”.

Un’iniziativa, ha sottolineato il sindaco, “che valorizza non solo la bellezza ma anche talento, capacità e qualità artistiche”. Un trampolino di lancio: Per la prima classificata, si tratta di “un’opportunità importante per chi vincerà, con l’accesso diretto alle fasi finali del concorso”.