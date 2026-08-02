Continua il viaggio itinerante alla scoperta dei vini della provincia di Alessandria con un nuovo appuntamento del ciclo di serate “Food and Tasting”. Giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 20.30, il Ristorante Bo Russ a Castlèt di Castelletto d’Erro ospiterà una cena con degustazione interamente dedicata alle eccellenze enologiche del territorio acquese, guidata dagli assaggiatori esperti dell’ONAV.

Un viaggio tra i sapori del territorio

Dopo il successo delle precedenti tappe nel Casalese e della trasferta ligure a Rossiglione con i vini dell’Ovadese, l’iniziativa fa ritorno sul territorio alessandrino. Durante la serata, gli assaggiatori ONAV accompagneranno i presenti nella scoperta di quattro vini locali, illustrando nel dettaglio le aziende produttrici e i migliori accostamenti gastronomici. L’obiettivo dell’iniziativa è esaltare non solo i sapori nel piatto, ma anche i racconti, le storie e le tradizioni che ogni singolo calice porta con sé.

Il menù e gli abbinamenti

La cena prevede quattro portate, ciascuna appositamente pensata per accompagnare le etichette protagoniste dell’evento. Ecco il programma delle degustazioni:

Parmigiana di polpo abbinata al Cuvée Aurora Alta Langa DOCG (Azienda Banfi di Strevi).

abbinata al Cuvée Aurora Alta Langa DOCG (Azienda Banfi di Strevi). Risotto con zucchine e zafferano di cascina Sant’Elena accompagnato dal Ma Mù Moscato Secco Piemonte DOC (Azienda Marenco di Strevi).

accompagnato dal Ma Mù Moscato Secco Piemonte DOC (Azienda Marenco di Strevi). Stinchetto all’arneis con erbette ripassate servito con il Dolcetto d’Acqui DOC (Antica Cascina San Rocco di Ricaldone).

servito con il Dolcetto d’Acqui DOC (Antica Cascina San Rocco di Ricaldone). Panna cotta al forno con salsa ai frutti di bosco in abbinamento al Brachetto Piemonte DOC (Azienda Maria Carla Bellati di Acqui Terme).

Informazioni e prenotazioni

L’evento organizzato dalla delegazione ONAV di Alessandria è aperto a tutti, ma gli organizzatori segnalano che i posti disponibili sono già in esaurimento. Per partecipare o richiedere ulteriori dettagli è possibile contattare i numeri 349 5103826 o 349 9845062, scrivere un’email all’indirizzo alessandria@onav.it, oppure consultare l’apposita pagina dedicata all’evento sul portale web nazionale di ONAV.