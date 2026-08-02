Continua il viaggio itinerante alla scoperta dei vini della provincia di Alessandria con un nuovo appuntamento del ciclo di serate “Food and Tasting”. Giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 20.30, il Ristorante Bo Russ a Castlèt di Castelletto d’Erro ospiterà una cena con degustazione interamente dedicata alle eccellenze enologiche del territorio acquese, guidata dagli assaggiatori esperti dell’ONAV.
Un viaggio tra i sapori del territorio
Dopo il successo delle precedenti tappe nel Casalese e della trasferta ligure a Rossiglione con i vini dell’Ovadese, l’iniziativa fa ritorno sul territorio alessandrino. Durante la serata, gli assaggiatori ONAV accompagneranno i presenti nella scoperta di quattro vini locali, illustrando nel dettaglio le aziende produttrici e i migliori accostamenti gastronomici. L’obiettivo dell’iniziativa è esaltare non solo i sapori nel piatto, ma anche i racconti, le storie e le tradizioni che ogni singolo calice porta con sé.
Il menù e gli abbinamenti
La cena prevede quattro portate, ciascuna appositamente pensata per accompagnare le etichette protagoniste dell’evento. Ecco il programma delle degustazioni:
- Parmigiana di polpo abbinata al Cuvée Aurora Alta Langa DOCG (Azienda Banfi di Strevi).
- Risotto con zucchine e zafferano di cascina Sant’Elena accompagnato dal Ma Mù Moscato Secco Piemonte DOC (Azienda Marenco di Strevi).
- Stinchetto all’arneis con erbette ripassate servito con il Dolcetto d’Acqui DOC (Antica Cascina San Rocco di Ricaldone).
- Panna cotta al forno con salsa ai frutti di bosco in abbinamento al Brachetto Piemonte DOC (Azienda Maria Carla Bellati di Acqui Terme).
Informazioni e prenotazioni
L’evento organizzato dalla delegazione ONAV di Alessandria è aperto a tutti, ma gli organizzatori segnalano che i posti disponibili sono già in esaurimento. Per partecipare o richiedere ulteriori dettagli è possibile contattare i numeri 349 5103826 o 349 9845062, scrivere un’email all’indirizzo alessandria@onav.it, oppure consultare l’apposita pagina dedicata all’evento sul portale web nazionale di ONAV.