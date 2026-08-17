Nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto, i militari della Guardia Costiera di Imperia hanno fermato un pescatore sportivo intento a utilizzare un fucile subacqueo in un’area riservata alla balneazione. L’episodio è avvenuto nello specchio acqueo antistante Borgo Prino, a poca distanza dai bagnanti. L’attrezzatura è stata immediatamente sequestrata per scongiurare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica.

L’intervento tempestivo a Borgo Prino

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza della Capitaneria di Porto, che in questi giorni di massima affluenza sulle spiagge ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale. I militari, notando il pescatore armato a ridosso delle aree maggiormente frequentate dalle persone, sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’attività.

L’uomo è stato subito identificato ed è scattata la formale contestazione per la violazione delle normative vigenti sulla sicurezza balneare e sulla pesca subacquea.

Sequestro dell’arma e sanzioni

Al termine degli accertamenti di rito, nei confronti del trasgressore è stato elevato il verbale previsto dalla legge, mentre il fucile utilizzato per l’attività illecita è stato sottoposto a sequestro.

L’intervento riveste un’importanza fondamentale dal punto di vista della prevenzione: la presenza di un’arma di questo tipo all’interno delle acque frequentate dai bagnanti costituisce infatti un concreto e grave fattore di rischio per l’incolumità di chi sta godendo di un momento di relax in mare.

Le regole per la pesca e i controlli futuri

La Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare agli appassionati che l’attività di pesca subacquea è soggetta a regole stringenti, per le quali è richiesto:

Il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale.

L’osservanza delle ordinanze locali di sicurezza balneare.

La massima attenzione alle prescrizioni poste a tutela dei bagnanti, evitando rigorosamente le aree destinate alla balneazione.

I controlli, condotti sia via mare che a terra, proseguiranno incessantemente per tutto il resto della stagione estiva. L’obiettivo primario resta quello di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti in grado di compromettere la sicurezza della navigazione e la tranquillità dei cittadini e dei turisti.

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