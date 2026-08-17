Giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 21:30, la grande musica dal vivo farà tappa nel Comune di San Bartolomeo al Mare. La suggestiva cornice di Piazza Torre di Santa Maria ospiterà infatti l’atteso concerto dell’Ellade Bandini Quartet. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che vedrà salire sul palco una formazione di musicisti di primissimo livello.
I protagonisti sul palco
Il quartetto è guidato dallo storico musicista Ellade Bandini, che si esibirà alla batteria. Ad accompagnarlo in questa speciale serata estiva ci sarà un affiatato gruppo di professionisti pronti ad animare la piazza. La formazione completa del gruppo per l’evento prevede infatti:
- Ellade Bandini alla batteria.
- Max Gallo alla chitarra.
- Yazan Greselin all’organo Hammond.
- Roberto Chiriaco al contrabbasso.