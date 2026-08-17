Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha deliberato i seguenti stanziamenti:

€ 10.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera di Arquata Scrivia (Al) per la realizzazione del progetto “Scuola Aperta: Sport, Cultura e Intercultura per Crescere Insieme, tramite realizzazione di “Progetto piscina”, “Laboratorio teatrale” e “Attività di Educazione Interculturale” volto alla promozione dell’integrazione degli alunni stranieri attraverso esperienze condivise;

€ 22.500,00 a favore del Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Tortona per realizzazione dei progetti:

1) € 8.500,00 – “Accoglienza e benessere a scuola” tramite sportello di ascolto;

2) € 14.000,00 – “Appunti di futuro: l’Agenda 2030/2050 tra sostenibilità, trasversalità, competenza e potenziamento linguistico (durata triennale);

€ 11.400,00 a favore dell’I.T.I.S. Marconi di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) corso di apprendimento della lingua inglese per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge di livello B2 per n. 20 studenti;

2) progetto di inclusione educativa e mediazione linguistica – culturale;

€ 19.000,00 a favore dell’Istituto SantaChiara di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 7.000,00 – relativo all’Istituto San Giuseppe per il progetto “Emozioni in gioco – percorsi integrati di supporto psicologico, educazione emotiva e benessere scolastico” attraverso le attività del laboratorio teatrale “Emozioni in gioco”;

2) € 12.000,00 – relativo all’Istituto Santachiara per il progetto Impresa formativa “Ristorazione 4.0” – competenze, territorio e benessere, rivolto agli studenti del secondo e terzo anno del triennio di operatore della ristorazione – indirizzi Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande, tramite le attività di comunicazione e promozione dell’impresa formativa per lo sviluppo di competenze digitali e di marketing territoriale;

€ 17.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Tortona B” di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 10.000,00 – “Scuola in-ascolto” per fornire supporto psicologico tramite sportello di ascolto;

2) € 7.000,00 – “Oltre le Parole: tracciati di apprendimento e sfumature emotive” tramite la realizzazione di uno screening precoce di primo livello per l’individuazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e l’attuazione del laboratorio di Arteterapia “Manimondo”;

€ 10.000,00 a favore dell’Istituto “Bassa Valle Scrivia” di Castelnuovo Scrivia (Al) per la realizzazione dei progetti:

1) prosecuzione del progetto di counseling psicologico “Spazio ascolto”;

2) “Ready, steady…go!” – progetto per l’apprendimento delle lingue straniere alla scuola secondaria di primo grado;

€ 21.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Tortona A” di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 6.000,00 – “Madre lingua a scuola” per favorire una migliore qualità di apprendimento e delle speaking skills della lingua inglese;

2) € 15.000,00 – “Progetto inclusione” per la prosecuzione di un supporto psicologico rivolto agli alunni, famiglie, docenti.

€ 500,00 a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Mario Armana di Tortona quale contributo all’Associazione Enrico Cucchi Volontari per le Cure Palliative ODV per l’organizzazione della 22° edizione del torneo di streetbasket “Mario Armana” che si terrà il 13-14 giugno 2026 presso la Cittadella dello Sport di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 1.000,00 a favore dell’Associazione Volontari per la Terapia del Dolore Enrico Cucchi ODV di Tortona quale contributo a sostegno dell’organizzazione del concerto benefico con protagonisti il Maestro Paolo Jannacci e alcuni comici di Zelig, che si terrà il 21 giugno 2026 presso il Megaplex Area Oasi di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficienza);

€ 1.000,00 a favore di Confartigianato Imprese di Alessandria quale contributo per l’organizzazione della seconda edizione del ciclo formativo “Scuola per genitori”, percorso formativo di scambio e di confronto per le famiglie con i grandi nomi della psicologia italiana, che si terrà presso il Teatro Alessandrino di Alessandria tra ottobre 2026 e gennaio 2027 (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 5.000,00 a favore dell’APS La Fenice di Tortona quale integrazione del contributo per la realizzazione della terza edizione di “Le Notti del Cinema” – che si terrà dal 30 giugno al 5 luglio p.v. (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.2. “La valorizzazione del territorio”);

€ 70.000,00 a favore della Confraternita di Misericordia di Tortona Odv quale contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso avanzato in occasione del 30° anniversario della Confraternita di Misericordia di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”).