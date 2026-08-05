L’eclettico attore romano Gianmarco Tognazzi sarà il grande protagonista del quarto e più atteso appuntamento del 15° EMD Festival di Diano Marina. Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 21.30, il palcoscenico di Villa Scarsella ospiterà lo spettacolo “Paul Mc Cartney e i Beatles: due leggende”, un emozionante viaggio nel mondo della storica band britannica. Ad accompagnare l’artista ci sarà l’Orchestra Saverio Mercadante. Nel corso della serata, a Tognazzi verrà inoltre conferito il prestigioso Premio Città di Diano Marina.

Lo spettacolo e la voce di Paul McCartney

Considerati dalla rivista Rolling Stones il gruppo musicale più importante del XX secolo e detentori del Guinness dei primati come complesso di maggior successo di sempre, i Beatles rivivranno sul palco dianese attraverso un affascinante espediente narrativo. Gianmarco Tognazzi darà infatti voce a Paul McCartney (autore di molte delle canzoni più note del repertorio), conducendo gli spettatori in un viaggio tra le leggende e i misteri della band di Liverpool.

Ad affiancare Tognazzi in questo racconto tra teatro e musica sarà l’Orchestra Saverio Mercadante, un ensemble (composto da quintetto d’archi, clarinetto, chitarra e pianoforte) diretto da Rocco Debernardis, con testi di Rosa Sanrocco e arrangiamenti di Damiano D’Ambrosio. L’orchestra eseguirà e rielaborerà capolavori indimenticabili del gruppo, tra cui Yesterday, Michelle, Hey Jude, Let it be, Eleanor Rigby e In my life.

Il Premio Città di Diano Marina

Durante l’evento, condotto da Roberta Moschella, Gianmarco Tognazzi riceverà il Premio Città di Diano Marina 2026, riconoscimento assegnato annualmente all’ospite più prestigioso della rassegna. Il premio consacra la maturità artistica, la poliedricità e la capacità di dialogare con il pubblico dell’attore.

Figlio d’arte (nato da Ugo Tognazzi e Franca Bettoja), Tognazzi vanta una lunga carriera divisa tra cinema, televisione e teatro, passando dalle commedie anni Novanta con Alessandro Gassmann a ruoli drammatici in pellicole d’autore e serie di successo come Romanzo Criminale e Speravo de morì prima.

Informazioni, prevendite e prossimi appuntamenti

Il cartellone del 15° EMD Festival è curato dall’associazione Ritorno all’Opera in collaborazione con il gruppo Amici della Musica del Golfo Dianese, con la partecipazione del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Per partecipare agli spettacoli (che prevedono posti numerati e riduzioni per gli Under 14) è possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul portale www.ticket.it oppure presso i punti fisici:

Diano Marina: ufficio di via Cavour 30 (aperto dal giovedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30).

ufficio di via Cavour 30 (aperto dal giovedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30). San Bartolomeo al Mare: agenzia Gianna Viaggi, in via Aurelia 137. Per ulteriori dettagli è a disposizione il numero 351.4221860 (anche WhatsApp), il sito www.emdfestival.it e l’indirizzo email info@emdfestival.it.

Di seguito il programma dei prossimi spettacoli della rassegna:

Venerdì 7 agosto: Paul McCartney e i Beatles – concerto-racconto (teatro e musica) con Gianmarco Tognazzi e l’Orchestra Saverio Mercadante.

Paul McCartney e i Beatles – concerto-racconto (teatro e musica) con Gianmarco Tognazzi e l’Orchestra Saverio Mercadante. Giovedì 13 agosto: Elton John Tribute Show con la The One tribute band.

Elton John Tribute Show con la The One tribute band. Lunedì 17 agosto: Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – colonne sonore con l’Ensemble Le Muse, dirette da Andrea Albertini.

Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – colonne sonore con l’Ensemble Le Muse, dirette da Andrea Albertini. Mercoledì 26 agosto: Tre come Noi – serata jazz con Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria).

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