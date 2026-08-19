Domenica 23 agosto, la località balneare ligure si prepara ad accogliere l’evento “Un Mare d’Affari – Arma di Taggia in Fiera”. L’iniziativa, promossa attraverso i canali turistici ufficiali del Comune di Taggia, trasformerà le passeggiate della cittadina in un vivace mercato a cielo aperto, offrendo a residenti e turisti un’intera giornata dedicata allo shopping e alla scoperta dei prodotti del territorio.
Una domenica tra bancarelle e tradizioni
L’evento rappresenta l’occasione perfetta per trascorrere il fine settimana estivo passeggiando tra le numerose proposte espositive allestite per l’occasione. Come evidenziato dal materiale promozionale della manifestazione, il percorso fieristico offrirà un’ampia varietà di merci, dando particolare risalto alle eccellenze del territorio.
I visitatori avranno l’opportunità di curiosare tra stand dedicati a diverse categorie, tra cui:
- Prodotti tipici di artigianato locale.
- Manufatti e creazioni delle tradizionali ceramiche liguri.
- Varie occasioni di shopping e “affari” all’aria aperta.
Gli orari della manifestazione
La fiera è stata organizzata per coprire l’intero arco della giornata, permettendo così la massima flessibilità a chi vorrà partecipare, sia per i consueti acquisti mattutini che per una rilassante passeggiata pomeridiana tra i banchetti.
L’appuntamento per le vie di Arma di Taggia seguirà queste coordinate temporali:
- Data: Domenica 23 agosto.
- Orario di inizio: A partire dalle ore 09:00 del mattino.
- Orario di conclusione: Fino alle ore 19:00.