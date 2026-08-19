Domenica 16 agosto 2026 le acque di Diano Marina hanno ospitato con successo il decimo Trofeo Club del Mare. Una splendida giornata di sport che ha accolto ben 70 partecipanti tra giovani atleti, soci ed equipaggi esterni, pronti a sfidarsi suddivisi in 11 differenti classi veliche. L’evento ha confermato ancora una volta la grande vitalità dell’attività portata avanti dal sodalizio dianese, chiudendosi nel segno della partecipazione e della continuità di una lunghissima tradizione.

Una storia che continua e si apre al territorio

Il traguardo della decima edizione del Trofeo rappresenta una tappa fondamentale nella storia della manifestazione. Per oltre cinquant’anni, infatti, questa competizione è stata riservata esclusivamente ai ragazzi, agli atleti e ai soci del Club del Mare. Oggi la formula si è evoluta, aprendo le porte anche agli equipaggi esterni pur mantenendo saldissimo il legame con l’identità del sodalizio e con la sua instancabile attività formativa. A tal proposito, gli organizzatori hanno voluto ringraziare in particolar modo il Circolo Nautico San Bartolomeo per la partecipazione, a testimonianza del grande valore della collaborazione tra le diverse realtà veliche locali.

Il ricordo di Roberto Negri

Uno dei momenti più toccanti ed emozionanti della cerimonia di premiazione è stato dedicato alla memoria di Roberto Negri, fondatore della scuola di vela del Club del Mare e figura centrale nella storia dell’associazione.

Il presidente del Comitato di Regata, Fulvio Parodi, ne ha delineato il profilo ricordandolo come un eccezionale mobilitatore, un tenace sostenitore e sponsor dello sport. Parodi ha sottolineato in particolare la sua visione moderna della disciplina velica, caratterizzata da un’attenzione costante verso i bambini e i giovani. Un ricordo che ha idealmente unito le competizioni odierne alle radici della scuola di vela.

Tutti i risultati e i vincitori

Le regate hanno visto i partecipanti darsi battaglia all’insegna del fair play in ben 11 categorie. Di seguito l’elenco completo dei risultati:

Laser Radial: 1° Edoardo Tartarini, 2° Virginia Negri, 3° Attilio Norzi.

1° Edoardo Tartarini, 2° Virginia Negri, 3° Attilio Norzi. Laser 4.7: 1° Antonio Nuzzo, 2° Ania Ulatowska.

1° Antonio Nuzzo, 2° Ania Ulatowska. RS 500: 1° Ilaria Negri e Angelica Nuzzo, 2° Mattia Maffei e Mirco Bressan.

1° Ilaria Negri e Angelica Nuzzo, 2° Mattia Maffei e Mirco Bressan. 420: 1° Edoardo Bastini e Maurizio Priano, 2° Francesco Collo e Andrea Passarella, 3° Matteo Priano e Giorgia Giolo.

1° Edoardo Bastini e Maurizio Priano, 2° Francesco Collo e Andrea Passarella, 3° Matteo Priano e Giorgia Giolo. RS Feva: 1° Lorenzo Noceti e Giorgio Murettino, 2° Federico Bastini e Giulia Dutto, 3° Bianca Palermo e Leonardo Palermo.

1° Lorenzo Noceti e Giorgio Murettino, 2° Federico Bastini e Giulia Dutto, 3° Bianca Palermo e Leonardo Palermo. Optimist (la classe più numerosa): 1° Lavinia Bardelli, 2° Samuele Bardelli, 3° Bianca Bressan. A seguire ottimi piazzamenti per Giovanni Battista Maffei, Ludovica Veronese e Marco Elena.

1° Lavinia Bardelli, 2° Samuele Bardelli, 3° Bianca Bressan. A seguire ottimi piazzamenti per Giovanni Battista Maffei, Ludovica Veronese e Marco Elena. Open Bic: 1° Giacomo Ferrario, 2° Bartolomeo Braun, 3° Ludovico Cartabia.

1° Giacomo Ferrario, 2° Bartolomeo Braun, 3° Ludovico Cartabia. Fireball: 1° Claudio Boletti e Andrea Arasio.

1° Claudio Boletti e Andrea Arasio. F.J.: 1° Pierpaolo Scian ed Elisabetta Borghi.

1° Pierpaolo Scian ed Elisabetta Borghi. Laser 2000: 1° Edith Trivellini (con Adele Novaro Mascarello, Filippo Gallone, Federico Drago).

1° Edith Trivellini (con Adele Novaro Mascarello, Filippo Gallone, Federico Drago). Laser Bahia: 1° Federica Sasso (con Riccardo Corrias, Stefano Trovato, Giacomo Pastore, Jacopo Agnese); 2° Giulio Macrì (con Vincenzo Nuzzo, Edoardo Zamboni, Gianluca Perito, Nora Rojo-Diez, Riccardo Rojo-Diez, Alice Corriero, Greta Fulco).

I ringraziamenti dell’organizzazione

La perfetta riuscita della giornata è stata resa possibile dal grande lavoro di squadra. Il Club del Mare ha rivolto i propri ringraziamenti al Comitato di Regata (composto da Fulvio Parodi, Alberto Mellano, Alessandra Barberis, Carla Ubaudi, Manuela Lavecchia e Nadia Negretto) e a tutti i collaboratori. Un plauso speciale è stato indirizzato a Claudio Piana (in qualità di armatore), coadiuvato da Lorenzo Gallone, e naturalmente a tutti gli equipaggi scesi in acqua. Infine, un ringraziamento è stato riservato a Banca d’Alba per il prezioso sostegno alla manifestazione e per aver messo a disposizione le coppe per la premiazione.