Da mercoledì 19 a lunedì 24 agosto, il multisala Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “Oasi” di Tortona, offre una ricca programmazione cinematografica per tutti gli appassionati. Le sale del cinema accoglieranno il pubblico con una vasta scelta di pellicole, che spaziano dall’animazione e l’avventura fino all’horror, garantendo proiezioni serali e appuntamenti pomeridiani per la giornata di domenica.
Avventura, Azione e Grandi Ritorni
Il cartellone offre un’ampia scelta per le famiglie e per gli amanti dei film d’azione:
- Oceania: Diretto da Thomas Kail e con un cast che include Dwayne Johnson e Catherine Laga’aia, il film (115 minuti) narra l’epica avventura della giovane Vaiana alla ricerca del semidio Maui per salvare il suo popolo. Le proiezioni si terranno da mercoledì a sabato alle 20:50, domenica alle 17:40 e 20:50, e lunedì alle 20:50.
- Spiderman Brand New Day: Destin Daniel Cretton dirige Tom Holland in un nuovo capitolo (145 minuti) in cui Peter Parker, ormai adulto e dimenticato da tutti, affronta una misteriosa minaccia a New York. Il film è in sala da mercoledì a sabato alle 21:10, domenica alle 17:40 e 21:10, e lunedì alle 21:10.
- Odissea: L’attesa pellicola di Christopher Nolan (172 minuti) ripercorre il mitico viaggio di Ulisse, interpretato da Matt Damon, e la difficile resistenza di Penelope a Itaca. Sarà visibile da mercoledì a sabato alle 21:00, domenica alle 17:40 e 21:00, lunedì e martedì alle 21:00.
- La fine di Oak Street: Anne Hathaway ed Ewan McGregor sono i protagonisti di questa pellicola diretta da David Robert Mitchell (106 minuti), che racconta la storia di una famiglia americana trasportata improvvisamente in un misterioso e pericoloso mondo preistorico. Spettacoli da mercoledì a sabato alle 21:10, domenica alle 17:40 e 21:10, e lunedì alle 21:10.
- Robin Hood Il Prezzo del Sangue: Un ritratto aspro e crepuscolare del celebre fuorilegge interpretato da Hugh Jackman e diretto da Michael Sarnoski (122 minuti). Proiezioni da mercoledì a lunedì alle 21:40, con uno spettacolo aggiuntivo previsto per la domenica alle 17:30.
Le proposte per gli amanti dell’Horror
Per chi cerca il brivido in sala, la programmazione prevede due titoli di tensione e mistero:
- Insidious Fuori Altrove (V.M. 14): Il film diretto da Jacob Chase (106 minuti) segue la storia di Gemma, una madre in grado di viaggiare nella dimensione oscura dell’Altrove, attirando l’attenzione di entità maligne. Orari delle proiezioni: da mercoledì a sabato 19:30 e 21:30; domenica 17:30, 19:30 e 21:30; lunedì 19:30 e 21:30.
- Hokum: Il regista Damian Mc Carthy porta sul grande schermo (101 minuti) le cupe vicende di uno scrittore solitario, tormentato da visioni inquietanti e sparizioni in una remota locanda irlandese. La pellicola è in programmazione tutti i giorni alle ore 19:40.
Prossimamente al cinema
- La programmazione annuncia inoltre l’uscita, prevista per il 2026, del film The Dog Stars, pellicola che vedrà nel proprio cast grandi interpreti come Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Wong.