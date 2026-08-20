La pista ciclabile di Diano Marina si prepara a mantenere un aspetto sempre curato e ordinato. L’amministrazione comunale ha infatti ufficializzato, attraverso l’Ufficio Lavori Pubblici, l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dedicato alla pulizia della vegetazione spontanea lungo le scarpate adiacenti al tracciato. Un intervento mirato non solo a preservare il decoro urbano, ma anche a garantire la massima sicurezza assicurando il regolare deflusso delle acque.

Un tracciato ciclabile sempre fruibile e curato

L’obiettivo principale del Comune della Riviera dei Fiori è quello di offrire a cittadini e turisti un percorso ciclabile sicuro, accogliente e privo di ostacoli. Per questo motivo, si è resa necessaria una tempestiva operazione di sfalcio in diversi punti della nuova infrastruttura per arginare la crescita del verde spontaneo. L’iniziativa nasce dalla chiara volontà di non lasciare nulla al caso, evitando che le piante infestanti possano creare disagi o intralciare chi passeggia o pedala. In questo modo, le aree verdi a ridosso della pista ciclabile saranno mantenute costantemente in perfetto ordine.

L’azienda incaricata e i dettagli dell’intervento

A seguito delle verifiche e delle procedure di selezione, l’incarico per la pulizia delle scarpate è stato affidato in via diretta all’azienda specializzata “Idea Verde” di Porcella Rossano, realtà operativa con sede nel comune di Ortovero, in provincia di Savona. L’intero iter amministrativo e di supervisione tecnica è stato seguito dall’Ingegner Elena Muscarella, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Per quanto riguarda l’organizzazione pratica e le tempistiche delle operazioni sul campo, le direttive comunali stabiliscono che:

La durata complessiva prevista per gli interventi di manutenzione sarà di trenta giorni naturali.

Le giornate di lavoro saranno organizzate in modo non consecutivo a partire dalla data di consegna ufficiale del servizio.

Questa programmazione flessibile permetterà di operare in maniera strategica e nei momenti di reale necessità, garantendo così risultati ottimali e prolungati nel tempo per il decoro della zona.